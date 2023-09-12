內地女鬧爆尖沙咀酒店　入住要收$2000按金 ！網民：未住過酒店？

不少酒店入住時除了要先付房租，也需要留下一定金額的按金，退房時才退還以作保障。不過近日就有內地女在社交平台發文，指來港出差入住酒店時，前台要求付2000蚊按金，但樓主認為酒店沒事先通告甚感不快，更斷言以後也不會入住。



截自小紅書

有內地女生近日在小紅書以「香港的某家酒店真的很拽」為題發文，指日前因為出差，在尖沙咀某星級酒店訂了22天的酒店，訂的時候頁面上沒說要按金，只說了不退不改。

但因早前颱風蘇拉襲港，樓主表示最後遲了兩天入住。起初店方表示已經將其頂訂的房間取消，經樓主爭取後酒店最終願意保留房間，但到最後酒店表示要收取$2000按金，可用信用卡或現金支付。樓主稱她兩樣付款方法也沒有，更質疑酒店的訂房頁面上根本沒寫需付2000按金，當時前台更向她表示「那你要想辦法啊，這個是你的責任不是我們的」。

《假面酒店》劇照

樓主聲稱她在香港已待了三四個月，都可以支付寶微信，一直不需要現金，惟前台透露這是酒店剛出的規定，更指若樓主不付可以幫忙辦理退房手續。拉扯一輪後最後店方也妥協，願意讓樓主先住，之後再付按金，但事件已引起樓主極度不滿，批前台服務員的態度差：「是這人粤语說多了普通话不好還是怎麼的，語氣和表達分分鐘讓人火大，讓人感覺他非常不耐煩，講完一句話還要出口氣」，更表示我以後不會再住。

帖文一出網民反應激烈，有網民同情樓主遭遇，更指樓主應該直接向經理投訴該名服務員，「香港出名的沒有服務」、「讓他全額退房然後換別處啊，受他這個氣呢」、不過也有不少網民表示其實國內外不少酒店也要付按金，「也不是真的收，只是信用卡hold住錢而已」、「你經常境外出差 連張信用卡都沒有是挺稀奇的」，也有人温提樓主香港很多小店也只收現金，穩陣起見還是預備現金較方便出行。

資料圖片

而樓主在留言區回覆網民稱，她在全世界的酒店住過的也不少了，認為只有老牌的酒店還保留收按金的習慣，新建的酒店都沒有了，「希爾頓就是不要押金，大陸的五星住過一大半了，都不需要」，認為酒店應再訂房的時候寫清楚，「哪怕付房費的時候直接+個幾萬說作為押金都行，服務業為客戶提供便利不是讓客戶去遷就你。最後，不管押不押金，就這個態度就是前台不對，誰杠誰錯。」大家對事件又有何看法呢？