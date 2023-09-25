翹腳唔只傷脊椎！台醫生揭3大傷害：影響男性精子　附2個翹腳貼士

不少人都會有翹腳的習慣，但其實翹腳對於下半身、骨骼、神經都有相當大的傷害。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，長期翹腳會造成心血管系統傷害、骨骼系統傷害以及生殖系統傷害，其中男性翹腳時，睪丸溫度更是會升高3.5度，精子的數量跟質量都會下降。



台灣醫師黃軒在臉書上分享，自己看到有人在餐廳，一邊吃東西一邊翹腳，身體也因此不自覺越來越彎曲，「其實長時間的翹腳，脊椎的壓力也會越來越大，並且駝背，只是個人完全不自知」。

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此外根據研究，有62％的人右腳會翹在上面、26％的以左腳為主，然而長期翹腳，會伴隨三大後遺症。

翹腳後遺症

1. 心血管系統傷害

翹腳時，因為膝蓋交疊的方式，血液收縮壓跟舒張壓會分別上升8和10毫米汞柱（mmHg），那是因為血液會在靜脈中聚集容量增加，心臟負擔也會增加。 這樣長期之下血壓升高，可能會增加心血管受損的風險，這就是為什麼測量血壓時，都會把腳平放在地板上再測。

2. 骨骼系統的嚴重傷害

翹腳會增加骨盆腔脊椎錯位，無法對齊，長期之下可能就會導致脊椎側彎，或是壓迫下肢腓神經，會有受傷或是足下垂的風險。

3. 生殖系統的傷害

研究發現，長期翹腳，男性睪丸的溫度會升高3.5度，因為光是坐姿，睪丸溫度就會升高2度，正常而言應該是要比體溫低2～6度。睪丸溫度升高會令精子的數量跟質量下降。

翹腳貼士

因此醫師提醒：

1. 盡量要輪流換腳，同一姿勢不要維持超過20分鐘，這樣才不會有骨盆歪斜、下背肌肉、腰椎受力不均的情況

2. 要避免坐太軟、椅面過深、缺背支撐的椅子，這些在長時間翹腳下，都是加害者，更會造成下背痛或是其他椎間盤突出的問題。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：翹腳對身體3大沉默殺傷！男性蛋蛋還會變熟…醫曝：整個活動力下降】