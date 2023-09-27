假面女狼、黑暗榮耀都有佢份！韓劇最強綠葉廉惠蘭10套影視作品

一部好看的影劇作品，除了要有吸睛的男女主角架構故事主軸，還要仰賴配角精湛演技，才能抓住觀眾眼球。盤點韓劇最強綠葉，當然不能不提以話劇演員出身的重量級女星廉惠蘭！自1999年出道以來，廉惠蘭在《孤單又燦爛的神－鬼怪》飾演一心想奪取財產的暗黑大嬸池蓮淑，在《黑暗榮耀》則飾演幫助文同珢復仇的暖心幫傭姜賢南，不僅「演什麼像什麼」，知名度、人氣也跟著直線飆升！



想知道廉惠蘭還有參與哪些劇集、電影演出嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看廉惠蘭不能不看的10大人氣作品有什麼吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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No.10 《機智牢房生活》

「世上有從未吸過毒的人，卻沒有人只吸過一次毒，只要沾上毒品的話，人生就完蛋了！」《機智牢房生活》裡的劉漢陽在監獄中因為毒癮戒斷症狀被獄友稱為「小迷糊」，廉惠蘭在劇中則飾演白手起家的母親，他獨自拉拔兒子漢陽長大，沒想到事業有成後卻忽略小孩的感受，漢陽染上毒癮後，她痛下狠心舉報兒子吸毒，盼望漢陽進監獄後能夠改邪歸正戒掉毒癮。

不少觀眾對於廉惠蘭在《機智牢房生活》裡的角色印象深刻，「《機智牢房生活》，戲份不多但很印象深刻」、「《機智》她演小迷糊的媽媽」、「對小迷糊的媽媽很有好感呀XD」。

No.9 《今天決定我愛你》

2021年白色情人節上映的韓國浪漫愛情電影《今天決定我愛你》講述4對男女各自遭遇的難題，其中龍燦（李東輝飾演）和姚琳（陳都靈飾演）是一對異國情侶，面對語言不通和財務窘境，龍燦的姊姊龍美（廉惠蘭飾演）因為離過三次婚，成為兩人感情潤滑劑，還嘗試用手機翻譯軟體和姚琳談心，雖然常常雞同鴨講鬧烏龍，但卻給人貼心溫暖的一面。

許多影迷也很喜歡龍美的定位，「推一下，很不錯的小品，韓國嫂嫂跟中國弟媳的餐桌談心feat.手機翻譯APP，蠻有趣的也很溫馨」、「廉惠蘭在劇中根本是天使人物」。

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No.8 《孩子別哭》

廉惠蘭在2021年3月上映的電影《孩子別哭》飾演女主角英彩（柳賢慶飾演）的老闆美子，看著身為單親媽媽的英彩為了撫養6個月大的兒子，成為他人口中的酒家女，原本認為自己無力撫養打算送走孩子，但孤兒院出身的雅英（金香起飾演）不願見到孩子承受和自己一樣的痛楚，於是接下保母的工作，美子總在英彩最需要幫助的時候伸出援手，外表看似尖銳但也僅是刀子嘴豆腐心。

廉惠蘭在劇中有句讓觀眾印象極深的一句話，「人生本來就很苦，很苦的那個苦，該死的苦」，她受訪時也坦言自己觀看時就哭了好幾次，並且想為主角們加油打氣、成為她們的力量。

No.7 《少年法庭》

去（2022）年上檔的《少年法庭》講述青少年犯下的恐怖罪行，其中多數案件都是根據南韓真人真事改編，行為也令人髮指，但礙於《少年法》保護，這些年紀輕輕的殺人犯最終都只獲得極輕刑責。廉惠蘭在劇中飾演「蔚藍青少年恢復中心」主任吳宣慈，看似為了錢財被舉報挪用善款、虐待兒童，不過實際上卻是真正為少年犯著想的好媽媽。

廉惠蘭將吳宣慈的細膩心思完整表達，讓網友感嘆「在《少年法庭》看到恢復中心主任很驚訝」、「認真記得是《少年法庭》」、「真的很喜歡她的演技，《少年法庭》同時要演好人壞人版本，真的演得很好，壞人版的時候會覺得超壞，讓人恨得牙癢癢，但回到好人版又讓人好心疼，厲害的演技」。

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No.6 《雙甲路邊攤》

被觀眾稱為「平民版《德魯納酒店》」的韓劇《雙甲路邊攤》，詼諧有趣加上超能力的元素也格外引人入勝！廉惠蘭在《雙甲路邊攤》有別於以往飾演「阿珠媽」的角色，這次挑大樑擔任「閻羅王」，翹長的睫毛、暗紅色的口紅加上氣勢滂薄的服裝，初登場就令人印象深刻，為了化解自己的百年戾氣，命令月娃（黃正音飾演）進入10萬名眾生夢境，替他們解決心中的委屈與遺憾。

由於廉惠蘭在《雙甲路邊攤》風格不同，觀眾對於她的造型也大讚，「超喜歡《雙甲》的閻羅王」、「她演過閻羅王，打扮超美的」、「《雙甲路邊攤》超棒」、「《雙甲路邊攤》的閻羅王，演得很有趣，演技很好」、「覺得她在《雙甲路邊攤》也很棒」。

No.5 《孤單又燦爛的神－鬼怪》

由孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜和陸星材主演的韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》描述男主角金信（孔劉飾演）唯有鬼怪新娘、女主角池恩卓（金高銀飾演）拔出沾染無數鮮血的劍，才能讓他從長生不老中解脫、回歸塵土；廉惠蘭在《鬼怪》中飾演小心眼、妄想抱富的池蓮淑，為了一心奪取恩卓媽媽的保險金，想方設法又險惡狡詐的醜態，更是讓觀眾氣得牙癢癢啊！

「恩卓阿姨」池蓮淑也成為當年捧紅廉惠蘭的代表作，「演《鬼怪》的時候，氣得我牙癢癢的」、「我第一次對她有印象是在《鬼怪》裡」、「從《鬼怪》裡認識她，壞到骨子裡，非常戲精，沒有她就襯不出女主角的悲」。

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No.4 《SF8》

隨著時代逐漸發展，人類能夠仰賴醫療科技延長壽命，不過家人無法長期看護的問題也接踵而來，南韓MBC電視台在2020年推出《SF8》系列科幻短劇作品，其中第一集〈看護中〉就是描述在療養院躺在病床長達10年的植物人與勞累不堪的照顧者，廉惠蘭詮釋的崔正吉，正是代表著其中一名照顧者的角色，在長期照護操勞下，她選擇賣掉房子、聘請「普及型看護機器人」來照顧自己癡呆的丈夫。

演員在劇中除了飾演人類角色，還需扮演「照護機器人」的角色，讓不少人看完紛紛大讚演員們的好演技，「演技真的很好耶，演機器人很逼真，演人類又很人類」、「這齣真的就看演技的XD」。

No.3 《假面女郎》

繼講述網紅生態勾心鬥角的《絕世網紅》，熱播韓劇《假面女郎》也隨著曝光跟著走紅！除了李寒星、林珍娜（NANA）、高賢廷三人分飾一角受到觀眾矚目，廉惠蘭在劇中飾演男主角朱悟男的媽媽「金慶子」，在寶貝兒子失蹤後，為了追查下落，她不僅賣力學習使用電腦、流行用語，得知兒子慘遭痛下毒手身亡，金慶子內心也瞬間燃起復仇種子，甚至還鋌而走險購買非法槍枝，只為找到兇手復仇。

廉惠蘭母愛大噴發的演出也獲得韓國媒體「突破中年女演員框架」的高度評價，《假面女郎》導演金勇勳也透露，廉惠蘭儘管怕水，拍攝落水戲時仍然勇於嘗試和練習，讓他非常佩服，「真的是燃燒了熱情」。

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No.2 《驅魔麵館》系列

廉惠蘭為人知曉的作品當然不能忘記《驅魔麵館》的「秋女士」！廉惠蘭在一、二季均飾演驅魔人隊長秋梅玉，平時和夥伴一起經營「姊姊麵店」，當感知惡鬼踏入領地時，她就會帶領大家和惡鬼鬥爭，除了凝聚驅魔人向心力，出現不合理的工作條件也會和「融」據理力爭，還擁有獨特的治癒能力，在驅魔人中是不可或缺的存在。

不過秋梅玉之所以成為驅魔人，是因兒子權秀虎（李贊炯飾演）溺斃、自己重病昏迷，後來與「融」交易才得以母子重逢，當時的畫面也感動不少粉絲，「《驅魔麵館》印象最深刻」、「《驅魔麵館》也帥爆，被阿姨圈粉」、「她的《驅魔麵館》裡面很暖心」、「她演的《驅魔麵館》裡的邱女士，其中一集受重傷進醫院裡搶救，夢見海裡救不到的兒子，看得我哭了起來，真的演得很好」。

No.1 《黑暗榮耀》

喜歡看復仇爽劇的人，絕對不能錯過《黑暗榮耀》！劇中除了女主角文同珢（宋慧喬飾演）向朴涎鎮（林智妍飾演）、李蓑羅（金赫拉飾演）、崔惠程（車珠英飾演）及孫慏悟（金建宇飾演）展開大快人心的復仇，朴涎鎮家中的幫傭姜賢南（廉惠蘭飾演）更是扮演復仇關鍵要角，因為深受丈夫長期家暴毒打，因此與文同珢交換條件，幫忙跟蹤搜集情報，文同珢則協助殺掉自己的丈夫。

原先答應和文同珢保持距離的賢南，卻因為一顆放在懷中的水煮蛋逗樂對方，就算被朴涎鎮威脅，對於文同珢卻仍忠心耿耿，對方也如願將女兒送去海外唸書。許多觀眾跟播不僅邊祈禱賢南平安，也大讚廉惠蘭演活姜賢南的角色，「看到她被打的時候，真的很想衝進去幫她打」、「雖然被家暴，但還是性格開朗，沒有忘記了自己，也沒有被迫害而失去了本心的角色」、「她就是這部的首要靈魂人物」。

廉惠蘭10大人氣影視作品（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月12日至2023年09月11日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『廉惠蘭影視作品』相關趨勢討論進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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