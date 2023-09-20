奧海城7點半直播亞運中國男足　現場超慘淡！網民笑：香港夜繽紛

「香港夜繽紛」於即日起至2024年春季舉辦，香港政府為了推動「夜經濟」，與多間企業將舉行一連串的夜間活動。遇逢杭州亞運開幕，奧海城在昨日（19日）晚上7:30準時直播中國男足對印度男足的比賽，但有網民在直播期間路過現場，發現觀眾人數甚至比足球場內的人數更少！



FB@香港突發事故報料區及討論區

杭州亞運男子足球分組賽在昨日（19日）率先展開，主場出戰的中國男足在A組迎戰印度，最終以5:1的成績大勝印度先拔頭籌，下一場比賽將在21日對上緬甸。不過有網民的焦點就不是落在比賽上，而是落在直播整場賽事的奧海城商場上。

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昨日有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」貼出圖片，圖為奧海城中庭大螢幕位置，可見螢幕中正在播放中國男足對上印度男足的直播畫面。商場中庭鋪上了假草地，以增加睇波的氣氛和臨場感。比賽由晚上7時半開始，圖中比賽時間為61:57，推測拍攝時間約為9時左右。由現場的圖片所看，偌大的範圍卻只得7位市民正在草地上，當中有3位看似只是路過，另外4位正認真收看。由於現場人數寥寥可數，帖主也不禁調侃：「國足隊夜繽紛，氣氛遠勝星加坡F1」。

奧海城2022世界盃直播（資料圖片）

香港夜繽紛的活動多籮籮，但是晚上9點左右人流已經非常慘淡，情況令人感到非常唏噓。網民留言表示「MON裡面球員仲多過現場睇嘅人」、「球員多過現場觀眾」、「成張麻雀枱咁」、「其實播乜都無人睇，返屋企睇舒服好多」、「有8條友肯企喺到睇已經好好」、「電費都蝕埋」。還提到如果商場想衝人流，可以播放英超賽事，同時免費派飲品、小食等吸客，否則不可能有「世界盃」誰都會停下來觀看一下的盛況。

原帖：FB@香港突發事故報料區及討論區

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