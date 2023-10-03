港男貧窮流落街頭網上徵月餅充饑 全民請食飯幫揾工:香港人有愛

香港貧富懸殊，加上經濟仍未復甦，不少基層人士都是餐揾餐食餐餐清，近日就有網民在社交平台表示自己淪落街頭，希望網民能夠分享一點乾糧或月餅充饑，帖文一出即惹起不少網民伸出援水，而樓主也解釋了徵糧食的原因......



有網民近日在fb群組「Free Food Flow」發帖文指，因生活問題已流浪數天，希望徵求乾糧或月餅一個以解決溫飽，更表示可以在油尖旺區接收物資。帖文一出，即有不少網民留言表示願意提供食物，「「我可以每天煮飯多煮一些，送給你，因為我住黃大仙又要返工，只能約妳在最近你的地鐵出口交收」、「唔緊要 風雨過後總會有晴天」、「如果旺角嘅話，聽日請你食三餸飯好唔好？，也有網民提供免費食物獲取的渠道，也有網民教樓主「應該盡快去社署，求助支援生活呀！」、「直接揾區議員」。

及後樓主在留言區上表示其實已瞓街一段日子，近日終於找到工作，「只是要解決幾日捱到出糧」就可以。樓主指他也明白社福團體都有排飯安排，但排飯要面試，即使面試成功，也要等半年才可以有飯拎。 「我就算搵政府幫，你都要有能力捱半年先，但如果我有能力捱過半年，我都冇需要要去排飯。」樓主透露，在這段露宿日子，發現香港其實仲有好多人捱緊肚餓，「傷殘而家都仲係麥當勞執緊飯食」， 更希望大家可以將愛分比未受到愛的人士，「日後我生活穩定返，我都會努力幫返其他人有需要既谷友或者人士」。據樓主回應指，已得到網民幫助解決三餐燃眉之急。

資料來源：食物放提FB