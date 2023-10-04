深圳前海山姆、歡樂港灣來往香港巴士新開通！$50起即睇上落車點

香港人報復式北上消費，每到周末深圳都人山人海，當中更有不少港人會到山姆超市大掃貨。不過買不是問題，拎才是問題！有公司為了方便港人來往深圳前海山姆及歡樂港灣，特設新巴士線，巴士落車點還佈滿港九新界，即睇收費詳情及各個上落點！



由香港經深圳灣口岸前往前海山姆、歡樂港灣的巴士分別有五條巴士路線，港島線的上車點是銅鑼灣時代廣場、灣仔及上環信德中心，新界線的上車點則是沙田、大圍和荃灣千色匯，東九龍線則為調景嶺港鐵站、坑口東港城、油塘大本營、AIRSIDE、觀塘裕民坊凱匯、觀塘馬蹄徑、九龍灣港鐵及黃大仙南館，另外設有機場及海洋公園上車站，西九龍巴士線也在太子砵蘭街、尖沙咀海港城及K11作上車站。不過要留意的是，去深圳班次一日只有三班，而且不是每個班次都途經以上地點。

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至於由前海山姆或歡樂港灣回香港的巴士班次分早午晚三班，香港落車點跟去程也差不多，九龍線的落車點是尖沙咀圓方／海港城、旺角朗豪坊、太子上海街、黃大仙、九龍灣、觀塘、油塘大本營、健明邨；港島綫落車點為上環、中環、灣仔和銅鑼灣；新界線則為荃灣（綠楊新邨／如心廣場)、屯門、沙田、大圍．

收費方面，由即日至10月30日推出新站新綫限時優惠，港九新界巴士線單程￥/$50，雙程￥/$90（機場或迪士尼往返除外）。要留意的是港幣／人民幣均同價，也沒有長者票和小童票，但三歲以下不佔位則不另收費。

資料來源：環島中港通微信