港人請菲傭姐姐面試短片瘋傳！驚爆外傭打工潛規則 網民：咁慘?

不少港人都會請姐姐幫手照顧小朋友、老人家和打理家頭細務，但要請一個好的外傭姐姐不容易，近日就有一名港漂網紅在社交平台上上載短片，紀錄自己陪朋友到外傭中介公司面試的經過，而其中一位菲傭更透露自己過往打工的工作時間，令不少網民嘩然。



網紅「蛋卷在香港」在小紅書有4.1 萬個粉絲，內容主要分享在香港生活的點滴，日前她以「香港菲傭4300/月面試現場，菲傭即場潛規則」為題上載一條短片，內容是她陪朋友到外傭中介公司跟菲傭面試。她表示，在香港每月花4,300人民幣（約4,700港元），就能請到一名「十項全能」的菲傭。

從影片中所見，多名外傭姐姐在中介公司內等候面試，按中介代理所講，若家中有長者和小孩，她推介請一個較易相處的姐姐為合，並即場推介一個在中東做過３年、香港做了兩年、新加坡做了９年的43歲姐姐進行即場面試。

截自小紅書

姐姐回答中介的問題表示，她每日清晨6時便起床、晚上10時半睡覺，期間她指自己沒有休息時間，在工作期間「100%不會玩手機」，「我會安排好時間確保我完成工作，因為我要花時間處理其他工作。」

該菲傭更表示擅長跟食譜煮菜，會煮中西菜基本菜式，包括咖喱、蒸菜、蒸魚、炒菜、湯、千層麵、薄餅等，最終男友人滿意姐姐的表現，並決定聘用她。網紅在片尾指外傭這個行業「真是卷中之卷（意思優秀中的優秀）」都很不容易，「菲傭的職場潛規則你們看出來了嗎，就隱藏在面試的時候她說的話裡」。

影片在小紅書瘋傳，有網民指從姐姐的對答當中，其實揭示她一日工作16.5小時，而且沒有有中場休息，連玩手機也不會，「真的沒人權」；有內地網民很羨慕港人可以聘用外傭，希望內地可可以請姐姐而不用請內地保姆。但也有香港網民表示，其實見工大家都會講到自己天下無敵，「返咗工才知道其實是公主」，認為對方是否工時真的這樣長或全程不玩手機或「吹大咗」。

根據香港《僱傭條例》，只對休息日、法定假日及有薪年假作出規定，但未有訂明外傭每天的工作時數，而勞工處則建議，僱主可為外傭訂立家務工作的先後次序，並訂下工作時間表，確保外傭有時間處理家務並有足夠時間休息。

資料來源: 小紅書