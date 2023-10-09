柏木由紀患患罕病悽慘症狀數不完　康復後終極一脫影性感內衣照

日本女團AKB48元老成員柏木由紀在7月與粉絲歡度32歲生日，擁有窈窕曲線的她已經連續3年擔任內衣代言人，近日「加大辣」釋出性感狂野的全新寫真，加上柏木由紀近日在YouTube個人頻道自信無畏地展現素顏，被外界視為是罹患罕見疾病「脊髓空洞症」後的勇敢蛻變。



柏木由紀連續3年成為內衣代言人

AKB48偶像柏木由紀身材看似纖細，其實卻相當有料，已經連續3年代言內衣品牌大使，被粉絲誇讚：「美神三度降臨‍」，在擔任代言人的3週年一連展示了黑、白、藕3色蕾絲馬甲內衣，表現甜美、火辣和氣質形象，同時也被外界發現她近來寫真尺度還一次比一次還要大了！

【圖輯】點圖放大看更多柏木由紀性感照👇👇👇

+ 18

放送性感狂野寫真

柏木由紀在日前發布了全新的內衣寫真，她穿著黑色刺繡內衣展現性感韻味，站在一片豹紋牆面前，帶有幾分狂野的風格，下著腰間的細線設計辣度破表，柏木由紀眼神散發出自信神采，冷豔酷辣的演繹與過往清純偶像的模樣形成強烈反差，令人相當驚豔。

罕病康復後無包袱！YT頻道放送素顏照

柏木由紀在2021年罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，患者體內的脊髓液會流入脊髓，進而導致脊髓空洞，會出現頭痛、肌肉萎縮、肌肉痙攣…等症狀，此疾病10萬人中才會出現 1 次案例。所幸柏木由紀在接受長達7小時脊髓腫瘤手術之後，才逐漸變得正常，恢復健康的她近日還在自己的 YouTube 頻道中大膽展現素顏模樣，屢屢突破的尺度和表現，被外界視為涅槃重生。

一度因為太性感遭IG刪文

柏木由紀從清純偶像轉變為性感女神，大部分粉絲都樂見其成，不過IG官方卻因為柏木由紀在沖繩拍攝的封面尺度太性感為由進行刪文，讓她大感無奈只能重新發布，還暖心呼籲粉絲：「需要的話，請留一份吧~♥」，鐵粉們一定要手刀收藏的呀！

延伸閱讀：

尷尬了！貝克漢長子帶千金老婆跑夜店刷臉失敗，保全強硬拒絕不給進！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】