杭州亞運｜安永佳內地爆紅開小紅書！內地網民：激似兩名人混合體

杭州亞運在8日已閉幕，對香港人而言最令人深刻的賽事必定是10月4日爭奪杭州亞運男足決賽席位，雖然港隊在該場賽事中以0：4落敗日本，但當中港隊球員安永佳卻在小紅書上爆紅，不少內地網民也大讚他超級靚仔，而安永佳也在亞運閉幕當日開設小紅書帳號，出盡火力圈粉。



安永佳近年在中甲球會廣西平果哈嘹效力，４日打決賽戰時他出現時隨即引來一陣哄動，不少記者在採訪區更大叫「Matt」（安永佳的英文名），安永佳更露出燦爛笑容，他更以流利的普通話回答，在場記者都喜出望外，也有網民將安永佳的比賽片段剪輯上小紅書，

8日安永佳更在小紅書開設帳戶「安永佳mathewOrr」，並用普通話拍了一段26秒的短片自我介紹:「小紅書們大家好,我是來自中國香港的運動員安永佳，在這次亞運會的期間，我收到很多小紅書們的支持和鼓勵，多謝你們，也希望大家多交流互動，繼續支持我和我的球隊」。

小紅書熱傳安永佳短片

不少內地網民也大讚他的樣子超帥，有網民更認為他激似C朗和吳彥祖，「來圍觀C朗和吴彦祖的兒子」、「那一夜Ｃ朗和吴彦祖都喝醉了……」、「謝謝菩薩， 老公列表+1」、為「啥他一直踢球還能這麼白？」、這種死亡角度和燈光也就你們敢用」，但也有人覺得他是「馬明＋陳山聰」混合體，大家又怎樣看呢?