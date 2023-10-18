港女食大閘蟹放題6人$XXX狂隊245隻蟹！場面極震撼 網民:用生命食

入秋又到大閘蟹當造季節，不少酒樓都推出大閘蟹放題吸客，近日就有網民在社交平台發帖文，指自己跟朋友一行6人到屯門一連鎖酒樓狂隊 245隻蟹，場面相當震撼，惹起網民激烈討論。



大閘蟹關注組截圖

近日有網民在「大閘蟹關注組」FB群組帖文，指日前到屯門一連鎖酒樓食大閘蟹放題，一行6人共食了245隻蟹，換言之除開一人約食40隻蟹。「姐姐個個都好好服務態度，完全唔似出面講到咁惡劣」，從相片及片段中所見，在轉盤上擺滿多隻大閘蟹蟹蓋，「你睇下我哋食咗幾多隻大閘蟹全部都係蓋呀！」樓主在留言區表示，該次大閘蟹放題每人$561限時2小時，公乸隨機無得揀，強調沒有食腳，「樓面姐姐好好人，再蒸多60隻比我哋食」。

帖文一出即惹起大量網民討論，有網民表示若樓主所言非虛，就是「用生命來食」，「再戰急症，尋晚6個人，等左245分鐘」，「好懷疑啲蟹嘅來貨價！用什麼養出來」，「應該列入黑名單，以後唔做你地生意」，「希望你哋真係食曬成隻蟹，而唔係啜完D膏當食曬」，但也有網民認為樓主是打手，「香港點會有酒樓任食蒸60隻蟹比你咁影？唔係賣廣告或者識人係絕對冇可能，6個人佢肯出廿隻比你都偷笑」，「2個鐘唔好講食，蒸都蒸唔切啦，咪將其他枱食完食淨擺埋一齊影相係到打卡老吹」，「點解D蟹全部無繩紮住嘅？我都係第一次見放題店家會幫預先拆繩上枱」，而且樓主只影蟹蓋沒有影蟹膏，認為造假味甚濃。

經常有人說食咁多大閘蟹膽固醇隨時超標，其實一隻大閘蟹的膽固醇又有幾多？註冊營養師陳穎心就曾提到，1隻5-6両的大閘蟹都只有約103千卡，大概等如半碗飯的熱量。雖然大閘蟹膽固醇含量較高，1隻大概有180-260毫克膽固醇，與蛋黃的膽固醇含量相約，不過脂肪含量卻只有2.6克，比同等份量的雞胸肉還要少，亦含有鈣、磷、鉀、鐡、鋅及硒等營養素。不過，都不應該一次進食太多大閘蟹，建議一次最多吃兩隻，如果有高膽固醇問題的人士則最多吃1隻。