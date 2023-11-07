新宿牛郎被女友狂砍頸倒地　爆遭家暴崩潰犯案：半年花我1800萬

日本有不少女性都沉迷牛郎，會用辛苦賺回來的錢供養他們，甚至爲此進行「爸爸活」、賣身。日前新宿歌舞伎町街頭一名25歲女子因斬傷牛郎男朋友殺人未遂被捕，據説女子半年内在他身上花了1,800萬日圓，犯行後怒喊：「你毀了我！」。



綜合日媒報道，11月5日凌晨1時30分新宿歌舞伎町2丁目發生一宗殺人未遂事件，一名25歲女子持𠝹刀砍傷23歲男性，懷疑是牛郎與客人之間的糾紛所致。男子頸部被刺，傷口深至見到肌肉，出血送院。日前《週刊文春》就爆出事件的内幕，本以爲只是一宗客人因金錢損失或感覺被牛郎背叛而施襲的案件，但背後事實卻令人心疼。

據事件被捕女子A小姐的友人表示，A小姐與被砍男子B曾是同居關係，兩人2022年12月於牛郎常用以拉客的直播平臺「toU」上認識，之後開始交往並同居。A小姐亦開始為B支付所有衣服及美容支出，半年内花了1,800萬日圓（約港幣93.7萬元）供養他。而B則是作爲牛郎店的店員工作。據説他也曾是牛郎但因爲完全沒有人氣，而被轉成輔助職位。

但B並沒有因此珍惜與A小姐的關係，更是多次對她家暴。今年4月，A小姐因B的暴行肋骨骨折、臉上縫了8針。 在6月和8月遭受的家暴更導致輸尿管和膀胱受損等數十處受傷，而需入院治療；醫生甚至表示若她不好好休養就會死亡。在她發給友人及姐姐的照片中亦看到，A小姐身上有大量瘀傷、遍體鱗傷。 A小姐因一連串暴行大半年都住院，期間亦開始服用大量安眠藥，服藥過量導致精神開始崩潰。

其實8月17日B曾因此被拘留，不過8月20日便被釋放，即使被頒佈限制令，仍與A小姐保持交往。在11月5日的事件前A小姐曾向友人傾訴自己已經不能再容忍B的行爲，對他的仇恨情緒與日俱增。 甚至說出暗示「復仇」的話，「為甚麼他可以過著正常的生活？為甚麼他穿著我給他的衣服，戴著我給他的東西，連美容費都是我支付？別説笑了，真的。很煩人...」。

事件當日，兩人出門約會，在約會期間A小姐離開到便利店買了一把𠝹刀，匯合後便用之犯行。被警方逮捕，在調查中落淚承認犯罪。而事件發生後B因傷送院，竟在醫院中露出燦爛的笑容自拍發給朋友，出院後當晚更在成爲與A小姐認識契機的直播平臺「toU」上進行直播笑談事件。據A小姐的友人所説，背景中的地點甚至是A小姐的家。

翌日《週刊文春》於歌舞伎町捕捉到B的身影，帶著兩名女子走入酒吧，炫耀著自己「全國出道」。受訪時他表示與A小姐是「普通的戀人」，否認自己曾家暴、指日前直播的地點是自己家。又表示覺得事件很麻煩，「又要去警署，正常應該還要住院。想儘快忘記事件」。亦講到「我們又沒有結婚，因爲是謀殺未遂，我們至少2年內不會見面，所以這並不重要、我不在乎」。