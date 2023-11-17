內地女參觀香港中學驚訝學生識呢啲！被港教育震撼：國內大學才教

中港兩地雖然在多個地方融合，但在一國兩制下仍有些地方例如教育制度等有所不同。近日一名內地女網友就在社交平台發帖文，指自己日前參觀一間香港中學，親眼見識到了教育差距，終於明白為何仍然有很多家長希望送孩子來港讀書。



該名內地女網友在小紅書以「被香港教育震撼到了」為題發文，指日前希望一間中學的開放日，驚訝國際化程度非常高，「被學生們搞成了一場洋溢著青春活力的派對」。

樓主表示她一進操場，就看到了學生們搭建的舞台，舞台佈置、演奏和主持都是學生一手包辦，表演時感到學生非常自信，感覺「就像泰劇和歌舞青春劇情中的一幕」，而開放日的攤位裝飾、遊戲和手工也完全是學生的點子。

她指最特別的是，香港學生上課不是固定在一個教室，而是像大學一樣去相應的教室上課。「他們有真正可以進行實驗的實驗室，也有他們自己用魚缸做的簡易生態循環系統。還能研究食品技術，我去的時候他們正在烹製糖餅」。樓主讚賞學生們會自己定主題，思考如何服務社區和改進問題，甚至去附近的河流進行取樣研究，「這些是我們大學階段才會做的事情，甚至大學可能都沒有這樣的想法！」

樓主指學生可以在圖書館討論而不總是要求保持安靜，可以在草坪上鋪墊子坐著，校內老師還跟她說，學校不會告訴學生一定要做這個或不要做那個。

有不少內地網民熱議樓主的帖文，更不禁拿來跟內地的中學比較，相比之下內地中學生不少都要早出晚歸就辛苦的多。雖然樓主並沒有透露是哪一間中學，只在留言區回覆網民不是國際學校是直資中學，但有眼利網民則認出樓主所講的中學位於將軍澳區。