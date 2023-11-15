叱咤公布男女歌手、組合投票最新走勢！尹光被連登仔成功推入12強

商台《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》投票已於11月13日開始，由於近日連登仔在討論區呼籲全民all in 光B（尹光），令話題鬧得熱哄哄，而商台也於今日公布最新12強走勢，截止今日（14日）中午12時為止，光B真的成功打入「我最喜愛男歌手」12強！



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《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2024年1月1日晚在亞博舉行，首輪投票已於11月13日中午12時開始，由樂迷一人一票投票選出的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」。而商台今日在FB公布最新走勢，男歌手、女歌手及組合的最新十二強走勢如下（以筆劃序）：

男歌手︰MC 張天賦、尹光、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

女歌手︰AGA、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Marf 邱彥筒、Serrini、sica、方皓玟、炎明熹、陳蕾、鄭秀文、鄭欣宜、謝安琪

組 合 ︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、per se、RubberBand、XiX、艾粒、雷同二友

男歌手12強名單中，MIRROR成員已佔了6位，而近日被連登仔追捧，今年推出新歌《Dear Myself》以及早前在紅館開騷的光B也成功打入12強，可見網民的威力，不過今日有網民議論尹光在區議會宣傳短片出現，未知會否增加變數。此外，女歌手方面也有新面孔進入12強，就是《全民造星IV》入行、今年8月推出首隻歌曲《天氣之女》的sica。

sica今年8月推出首隻歌曲《天氣之女》

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票將於星期五（17/11）中午12時結束，11月20日中午12時至11月24日中午12時繼續進行第二階段投票，樂迷可從各組別10強中選出最後五強進入第三階段，第三階段投票將於11月27日中午12時至12月1日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者，三大獎項屆時在頒獎禮上揭曉。