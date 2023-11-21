男友阿媽嫌女生體毛多一定唔乾淨　媽寶男決分手網民竟撐：做得啱

男女間分手不外乎都是性格不合，或者錯的時間碰上錯的人，不過近日就有女網友在社交平台分享男友因嫌她體毛過多而分手，而男友阿媽更認為體毛多代表女生污糟，分手理由讓她超傻眼，為「自證清白」更上載自己手部相片問網友是否真的多體毛，網友都這樣回答。



近日一名女網友在Dcard感情版上發文，分享男友早前跟自己分手的理由超級瞎，竟然是因為體毛太多而被分手，「而且還不是因為男友,是他媽!」。

樓主指男友是家中獨子，對母親一向言聽計從，事事都要問過媽媽的意見，「開口說話有一半內容都是我媽說...什麼什麼」。怎料有日男友跟她說分手也是因為「我媽說覺得妳毛太多,一定不愛乾淨」，伯母更狠批她「要傳宗接代的話這樣遺傳不好」、「毛太多一定不愛乾淨」等等。

《我的ID是江南美人》劇照

樓主續指，毛多遺傳不好其實是分手原因之一，其他原因包括「我媽說妳每月只有3萬太少不夠2個人花」、「我媽說跟妳傳訊息，經常很晚才回覆，妳工作沒有很忙吧」，樓主指聽完對方所說的各個分手理由後直接傻眼。她表示分手後一點傷心的感覺都沒有，只想要趕快離開這男人，永遠擺脫這種有被別的家庭束縛的壓力。 不過有關體毛這件事，樓主坦言還是有點影響，更貼上一幅手相給網民品評是否真的太多毛，她更因經濟原因先不考慮做激光脫毛，打算自己除毛看看效果如何，希望除毛後可以自信一點。

《BB來了》劇照

文章發布後，不少網友留言力撐分手分得好，因為樓主男友根本不配有女朋友，「就分啊，多棒啊還不用想理由就能脫離媽寶」、「連分手都聽媽媽的，氣死我了！這種男人沒出息」，也有人留言安慰「女生手毛長的聽說是美女的機率比較高」、「妳的手很漂亮呀，應該慶幸妳的生活少了一個垃圾」，更認為樓主不應受他的影響，「有毛無毛都只是渣男想分手的藉口」。