唔結婚唔生仔都要買樓？網民看法引激辯：一世做租租得到什麼？

在房價與物價居高不下的時代，買樓似乎已成為年輕人遙遠的夢想，近日，一名網友在PTT發問「如果沒有要結婚生子，你還會想買房嗎？」，貼文曝光後，引發網友熱烈回應，也造成了正反雙方的論戰。



許多人不婚不生為何還要買房？過來人列2大優勢完勝租屋

一名網友在PTT以「不生小孩，幹嘛買房」為題發文，他直言：

「如果買了房子沒有後代繼承，也是給兄弟姐妹或是姪子爽而已」



並主張，除非很會賺錢，不然買房這件事情不是人生一定要完成的清單。

相關文章：無法買樓上車還被取笑 10個租屋族的心酸時刻 租貴屋＝幫人供樓👇👇👇

+ 27

貼文曝光後，引發許多網友熱烈回應，許多人認為，買房對於老年生活較有保障，除了能滿足自身居住需求以外還能當作是一種投資：

「老了可以賣掉去住養老村或是以房養老」

「以房養老啊，比養兒防老厲害多了」

「買房跟妳生小孩有什麼關係」

「一個沒房東想租的老人，只能在機構等死，另一個有房能住在自己的房子，甚至房子還能養你」

「買房是資產配置，房地產本來就很好保值，關生小孩屁事，就算生了小孩，也沒有打算要給小孩繼承欸，自己的房子自己買阿」

「你乾脆說不生不婚，幹嘛工作賺錢」

「租金會漲，房貸攤還金額轉貸拉長期限後還會跌」

「你老了賣房就是一大筆現金啦，你租一輩子有什麼？」



不過，也有人認同原PO的說法：

「說得有道理耶」

「其實租金／房價的回報率來說，不考慮房屋自己增值的話，很多地方買不如租，你拿買房的錢去投資自己，或投資別的，能cover房租就好」

「 繼承就好了啊，還有遺產可以分，現在都一胎化了生下來就等繼承了」

「租就租啊台北租金又不高，除非真的收入很不錯，再考慮置產」

「說以房養老那個，為什麼不買ETF養老就好……被建商投資客賺一手幹嘛」

「一年20萬（台幣，下同）了，cover房租還有剩 但500萬你買房怕你只能買個廁所」

「給自己的後代也一樣是別人，你也無法保證後代不是敗家子」



相關文章：從負債到33歲財務自由 女作家分享8大秘訣 建議先別買樓👇👇👇

+ 17

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人不婚不生，為何還要買房？他不解「未來只是爽到別人」，過來人列2大優勢完勝租屋】