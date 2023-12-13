周海媚去世｜網民嘆最美周芷若已走！金庸曾想為她改《倚天》結局

周海媚工作室昨晚（12日)證實周海媚因醫治無效去世，享年57歲。消息震撼中港台三地觀眾，紛紛說最美周芷若已走，有香港網民更要求重播《倚天屠龍記》。有網民更翻出當年的一篇報道，金庸就曾向傳媒表示，若一早知道是由周海媚演出周芷若，笑說就可能為她改寫《倚天屠龍記》結局。



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中港台三地網民就周海媚去世均表示難過，有網民在討論區留言認為，金庸眼光確實獨到，「自從周海媚演了周芷若，其他女演員再演時都會戰戰兢兢，怕把「周芷若」這個招牌搞砸。」有網民更翻出一篇舊採訪金庸的報道，報道指當年《倚天屠龍記》飾演張無忌的馬景濤和扮演周芷若的周海媚上門拜訪金庸，金庸對周海媚特別青睞有加，更笑著對她說：「我看過你的電視劇，入邊兩姊妹同時喜歡一個男人，那男人竟然喜歡姐姐不選你，真笨！」

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金庸所指的電視劇應該是指在《天地豪情》中， 周海媚和郭藹明同時愛上黃日華。當時馬景濤更笑說張無忌最後一樣沒有選周芷若，當時金庸幽默地回應:「早知道周海媚演周芷若，我就改結局了。」

周海媚除了演活了最美周芷若，有冷齡女神稱號的她無論長短髪都相當吸引，角色造型也相當吸引。

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