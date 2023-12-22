輕被VS厚被邊種好瞓啲？專家揭蓋這種被有助入眠　教點冚被先最暖

氣溫驟降，大家睡覺時會多蓋被以免半夜凍醒嗎?市面上有不少被都以輕身作為賣點，不過有外國研究曾比較「輕被」和「重被」，對人體的睡眠質素有何影響，結果發現被鋪並非愈輕愈好瞓！



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瑞典烏普薩拉大學的研究人員在《Journal of Sleep Research》指出，蓋厚毯子睡覺能促進褪黑素的釋放，更有利於睡眠品質的提升。研究人員一共找來26位參與者進行了兩個階段的實驗，第一階段用較厚重的被子（約體重的12.2%，大約6-7kg）進行入睡，而第二階段則用較輕薄被子（約體重的2.4%，大約1.4kg）蓋著睡覺，並在其中入睡過程中收集受試者的唾液標本測量褪黑素、皮質醇、催產素、交感神經系統等數據。

《Journal of Sleep Research》截圖

結果顯示，蓋較厚重的被子跟蓋輕薄被子相比，褪黑素濃度相差較大，在熄燈入睡的 1 小時內，褪黑激素平均上升約6.6±0.7pg/mL，增加約 32%，而主觀困倦和總睡眠時間反而沒有因爲被子產生明顯差異，證明加重的毯子會導致睡前褪黑激素的釋放更顯著，令人更容易入睡。

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研究者認為，厚重被子帶來的「壓力」激活了皮膚感覺傳入神經，能夠增強人們內心的平靜和幸福，從而減少恐懼、壓力，增加褪黑激素的釋放。因此被子重了，腦部的褪黑素增加了，自然能睡得更香甜，甚至有減壓的效果！

日本東海電視台也曾製作了冬天睡覺的冷知識，原來冚被都有技巧。不少人在天氣寒冷時都會多加幾層，同時蓋羽絨被和毛毯，重量是增加了，但究竟哪一張做底，哪一張做面才能最保暖？也有人將毛毯當床墊，才蓋上羽絨被，究竟怎樣冚被也最保暖呢？

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根據專家所講，羽絨被具有感應體溫和膨脹的特性，但若羽絨被和身體之間的加上毛毯，會失卻感應體溫的特性，所以把毛毯放在羽絨被上面並與羽絨被接觸，羽絨被的內部會更保暖。如果想再保暖，可以在身體下面墊毛毯，然後蓋上羽絨被，這樣毛毯會接收埋身體釋放的熱量。

資料來源：Wiley-Journal of Sleep Research