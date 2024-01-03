2024龍年開工吉日｜打工仔4大吉日宜忌　麥玲玲教相沖生肖點開運

轉眼來到2024龍年，老闆做生意想蒸蒸日上，當然要擇個好日子開工。打工仔也不例外，想來年工作順順利利，除了留意開工吉時吉日，還要看看有沒有跟生肖相沖！堪輿學家麥玲玲就為一眾打工仔帶來2024龍年開工吉日大全，即使吉日與打工仔生肖相沖都有化解攻略！



2024年開工吉日

2024龍年開工吉日有4個，首選的開市日子是年初六（2月15日）及年初九（2月18日）；次選的開市日子有年初四（2月13日）及年十二（2月21日）。

👇👇👇按圖看2024龍年開工吉日👇👇👇

開工吉日1）

2月13日（年初四）上午9時至下午1時

相沖生肖：牛

開工吉日2）

2月15日（年初六）上午7時至11時

相沖生肖：兔

開工吉日3）

2月18日（年初九）上午7時至11時

相沖生肖：馬

開工吉日4）

2月21日（年十二）上午7時至9時；下午1時至3時

相沖生肖：雞

生肖相沖不宜開工？

公司的開工日子假如跟生肖相沖，打工仔不妨在一個與生肖不相沖的日子，先行在家中打開電腦處理文件，或打電話與客戶或上司電話拜年、順道聊聊新一年的工作，也可以催旺新一年的工作運。

資料來源 :麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。