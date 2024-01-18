內地女轟東京酒店被偷名牌波鞋　職員拒睇CCTV超可疑！結局神反轉

日本向來都被認為治安良好，大家去旅行可以放心玩，不過近日有內地女網民在社交平台吐槽，指她跟朋友在東京一間連鎖酒店入住期間，兩對名牌波鞋竟在酒店房內不翼而飛，當時要求職員查看CCTV卻遭拒絶，令該名網民震怒。



該內地網民在小紅書以「離大譜事件，在東京飯店被偷東西」為題，以千字文講解事發經過。她在文中表示，她兩位朋友在16日晚收拾行李時， 發現房間內帶有黑色防塵袋的兩雙巴黎世家的波鞋不見了，尋遍其他朋友的房間也沒有發現，於是到前台了解，樓主狠批當時前台職員反應出奇地淡定，「假裝錯愕後又從前台後方拿出兩雙拖鞋」。

樓主指，他們要求職員翻查電梯附近的CCTV，惟職員用翻譯器回覆不可以，他們說要報警後，職員「拿著著翻譯器的手開始抖動起來」，並告知即使報警，警方也不會管，只有等他們翌日早上再查問外聘的清潔人員。

樓主和朋友們均認為事態很嚴重，故最後報警，至警方到場時，突然一名酒店職員拿著兩雙帶有黑色防塵袋的鞋子出現，「同時遞給我一個中文翻譯器：今天清潔工打掃時，不小心把鞋子給捲進去了」，「大家都意會到了就是飯店工作人員偷拿的」，更懷疑前台職員跟清潔工串通。

《假面飯店》劇照

樓主指他們與警方交涉，希望酒店明確交代事件，最後酒店只答應會「再教育」服務員，由於不想耽誤行程故當時就此作罷。而這次將事情公開，只希望大家避雷，更指若飯店冷處理就報警，「當他們意識到問題嚴重性時，可能會因為膽怯而返還物品。」

對於樓主的經歷，網民的反應兩極。有網民認為樓主應在酒店平台寫負評，甚至投訴至酒店總部，不過也有曾在日本酒店工作的內地網民指出，清潔和前台是兩個部門「不可能串通偷你東西」，而日本飯店清潔大多是東南亞兼職留學生，沒有經驗溝通也不好，清潔工誤丟住客物品也時有發生，「像你圖裡這樣裝在黑色袋子裡，被誤扔的概率確實不小」，網民認為若真的偷「應該直接帶回家」， 不可能這麼快找出來，認為只是一場誤會。

其實大家去旅行住酒店，私人貴重財物最理想還是鎖在行李箱內或放入房內的保險箱，若不幸被竊也應該報警，並保留單據以方便事後向保險公司索償。