內地師傅嘲香港裝修落後「大陸20年前玩剩」 網民：是你搞不懂

中港雖然兩地互通，但工作文化等始終都有一定差異。近日就有內地裝修師傅在社交平台拍片，分享他到馬鞍山正進行裝修工程的單位時，跟香港男客人交流的片段，片段旁白更狠批香港的裝修文化落後，不論工具或產品都相當舊式，「都是大陸２０年前玩剩的」，惹來不少網民熱議。



抖音＠柔情「tak」坦克哥

近日一名叫柔情「Tak」坦克哥，任職裝修師傅的抖音博主，在抖音上發放短片，分享對香港裝修的所見所聞。他在其中一條短片表示，自從把內地用的裝修工具帶來香港，他的香港男客戶都感到好驚訝，因為男客人指從博主的工具看出，發現香港落後內地２０年， 在內地隨處可見的工具，來到香港竟成了「稀有品」，沒想到繁華的香港裝修用的工具，「都是大陸２０年前玩剩的」。

該男客人在片中回應，香港裝修文化落後的原因可能跟青黃不接有關。他批評不少師傅年紀大之後，接受不到新事物，不會願意去進修，「見到國內有好多古靈精怪的工具係好啱用，但係老師傅覺得唔需要咁麻煩，其實佢哋慣咗手勢」，他舉例指如泥水師傅喜歡拿切割機磨個圆洞，「磨得靚就好，但好多磨到披晒口崩晒」。坦克哥即回應指其實國內有幫忙開孔的機器，港男立刻表示認同，「咪就係囉，使乜咁麻煩」。

此外在另一條短片中，坦克哥又跟港男談及香港的冷氣工程，片中旁白稱沒想到香港的冷氣機都是用深圳20多年才用的窗口機，坦克哥更說該款冷氣機在「七八歲時見過」。港男也回應表示，香港冷氣技工不像內地可以蜘蛛俠一般爬出去，香港安裝冷氣須搭棚，一屋三部冷氣單是搭棚費也要六七千港元，安裝費每部要三千。坦克哥隨即賣花讚花香，指在內地買冷氣包安裝，而且有六年保養期，「今時今日原來我哋大陸都有優越感」。

兩條短片均惹來大批網民留言，不少網民認為跟落不落後無關，是博主搞不懂香港情況，因為香港裝修工人是以日薪計算，雖然工具可令工程加快，但工人因少了開工日數，收入反會減少，「工具先進，工期缩短，别人也不傻！」至於冷氣方面，多香港住戶用窗口機是因為夠慳位，雖然或許款色落後但绝對好用，「老牌留下的大金三菱松下，製冷比现在的美的格力好太多了」，認為根本沒必要這樣比較。