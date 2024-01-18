無名指有某個特徵可能是心理變態？加拿大研究：或有反社會人格！

心理變態可能有「樣」睇？加拿大一間研究中心近日發表一項研究報告，發現手指長度可能跟心理變態有關係！研究人員邀請具有反社會人格障礙、安非他命使用障礙的人參與研究，結果發現他們的無名指都有一個特徵！



想知對方是不是變態，記得要留意手指這個細節。（《Silent》劇照）

《精神病學研究雜誌》日前刊登一個來自加拿大研究中心（Centre de Recherche Charles-Le Moyne）的研究結果。研究中心邀請了80名參與者，當中有44名參與者被臨床診斷為安非他命使用障礙（AUD）或反社會人格障礙（ASPD），部份參與者甚至2種都有，以及36名精神健康正常的參與者接受測試。

研究人員對參與者的右手進行詳細掃描，並進行多項心理評估，當中有一項是「暗黑三角人格」測驗，評估他們對於自戀、自負、反社會的特徵，結果揭露無名指長過食指的參與者，跟精神疾病和反社會人格有明顯的關係。

大部份具有反社會人格障礙的參與者，無名指都比食指長。（Unsplash圖片：Luis Ｑuintero）

絕非精神病的指標

不過研究員強調，手指出度僅反映出產前接觸睪固酮和雌激素的含量，無名指長不是精神病必然的指標。手指的長度是受到胎兒在子宮內接觸的睪固酮和雌激素所影響。當胎兒吸收較多睪固酮，較少出現無名指長過食指的情況；相反，當胎兒吸收較少睪固酮，較容易出現無名指長過食指的情況。

因此，參與者的無名指長過食指，可能是產前接觸較高濃度的睪固酮和較低濃度的雌激素導致。