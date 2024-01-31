2024名牌利市封有得炒？一款索價$3300　即睇10大名牌利市封炒價

臨近農曆新年，已婚人士、長輩們都開始張羅利市封，希望新一年可以順順利利，也有不少品牌都會印製利市封送予客戶、VIP。這些利市封猶如「身份象徵」，因此利市封也有炒風，可說是有市有價，拍賣平台便有名牌利市封套裝索價$5000！《開罐Opener》搜索拍賣平台，帶大家看看這些名牌利市封到底可以賣多貴！



搜尋拍賣平台近日利市封的二手交易價格，暫見最高是售價$5000的LOEWE VIP禮物，內含品牌LOGO的利市封、碟、蒸籠套裝。不過小編翻查資料，這款VIP禮物已經是2022年的出品，想不到2年前的出品現在仍可索價$5000。

而今年2024年新鮮出爐的利市封，暫見最高是售價$3300的瑞士寶盛銀行利是封禮盒，內含長方形利市封32個、正方形利市封32個及銀包1個，其次有$1800的Dior賀年禮盒，含10個利市封及筷子1對，還有$1000的Rolls-Royce利是封連魚蝦蟹套裝、$1000的Fendi寶可夢利是封禮盒。

今年名牌利市封二手市場價格明顯回落，小編整理了6大品牌名牌利市封的價格供大家參考（價格由高至低排列）：

Hermès利市封（10個裝）最高$580（平均$58個）最低$300（平均$30個）

Dior利市封（8個裝）最高$300（平均$37.5個）最低$60（平均$7.5個）

CHANEL利市封（8個裝）最高 $300（平均$37.5個）最低散賣1個$12個

Louis Vuitton利市封（8個裝）最高$250（平均$31.3）最低$200（平均$25個）

Cartier利市封（20個裝）最高$250（平均$12.5個）最低$50（平均$2.5個）

Valentino利市封（10個裝）最高$150（平均$15個）最低$60（平均$6個）

+ 1

關於利市封炒價，連登討論區也有網民展開討論，部份網民留言：「利是封入面D餡靚先有用，利是封面靚有咩用」、「其實係咪華人先咁虛榮，封利是都想暗示自己地位財富」、「人想充大頭鬼就會買」、「利是封都有得炒」、「直接比錢算啦，唔要個垃圾利是封，呢d淘寶整都得啦，咁貴買果個都弱智」不過都有網民支持用名牌利市封：「利是封都好緊要，入面就算塞1000蚊，個利是封太公廁會連邊個送嘅都唔會知」其實派利市都是一份心意，無需太執著是否用名牌，最緊要都是好意頭。