美斯日本變開心仔跟香港差超大　抖音網紅力勸勿落場：上場就完了

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）日前來與香港隊進行表演賽，可惜美斯因傷未有上陣，引來全場球迷噓聲。美斯隨後已經飛抵東京，準備出席在東京國立競技場與日本隊神戶勝行船的友誼賽，他出席日本記者會時，表示「我覺得好了很多，很想可以比賽。」因此外界揣測美斯上場的機會非常大。內地網紅「尼古拉斯·曲奇」昨日（6日)便在抖音上載了一段影片，直指美斯在日本上場是這輩子「最錯」、「最後悔」的事，勸他不要上場。



抖音網紅力勸：「上場就完了」

「明天你上場了……我的青春就結束了！」內地網民「尼古拉斯·曲奇」昨日（2月6日）在抖音上載了一段影片，直指美斯在日本上場將會是他終生最錯、最後悔的事，「如果明天美斯真的在日本上場了，這很可能將是美斯這輩子，做的最錯的一件事，也是最後悔的一件事。」

「如果有一天他老了，當他回首往事，別人問他，你有沒有什麼遺憾，那就是這件事。」他語重心長地說，美斯在日本上場不單會令球迷傷心，而且最重要的是「損失了自己在中國的巨大商業價值」他在片中力勸美斯不要上場：「這個是一個超級超級巨大巨大的失誤！所以明天真的不能上！上了就完了……」

網民：呢條友嗨大咗？

影片上傳不夠1天，已經獲得3萬多網民按讚，部份內地網民留言：「梅西（美斯）可能不在乎」、「放心吧，我敢打賭梅西（美斯）日本必上場，態度已經決定了，留貼為證」、「你覺得梅西（美斯）沒想過這些嗎，他只是真的不在乎而已」、「信不信，就算明天梅西（美斯）上了，三月的杭州行肯定還是爆滿」。

該段影片也被轉發到facebook群組，獲不少香港網民回應，「美斯一定無後悔加日本一定會落場」、「其實你又講得過咗，親」、「聽日唔出場就真係後悔喇」、「呢條友嗨大咗？」、「當我搵緊900萬港紙週薪，連嚟過香港都唔記得啦！後悔！」