LTNS｜劇名藏性愛彩蛋？19禁爆笑韓劇尺度大　10大劇情演員逐個數

繼《觸G核心》之後，今年又有性愛韓劇開播啦！李絮、安宰弘主演的《LTNS》又稱《愛情少一啪》，總共6集，1月19日19禁開播，以喜劇形式展現「無性婚姻夫妻」的真實現實，爆米花小姐特別整理「韓劇《LTNS》10大劇情演員」！



【圖輯】點圖放大了解「《LTNS》10大劇情演員」👇👇👇

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韓劇《LTNS》劇情線上看1. 劇情介紹

已經結婚七年的夫妻「友真」和「Samuel」，沒躲過七年之癢，再加上礙於被生活和金錢所困，導致關係漸漸疏遠，為了賺錢開始威脅發生「婚外情」的劈腿情侶，在此過程中面對他們早已破裂的關係，作為酒店櫃檯人員和計程車司機，兩人可以說是配合得天衣無縫，有性有愛、有笑有推！

韓劇《LTNS》劇情線上看2. 劇名彩蛋

中文劇名《愛情少一啪》雙關，韓文劇名《LTNS》不是「Long Time No See」，而是「Long Time No Sex」的縮寫，直接闡述「友真」和「Samuel」無性婚姻夫妻的關係！

韓劇《LTNS》劇情線上看3. 李絮

李絮飾演友真，東西酒店櫃檯，非常具有領導力，外加迅速的判斷力和堅強的意志力，目前家裡只有她有固定收入，所以擁有發言權，在老公困難時陪在他身邊，偶然情況下得知朋友夫妻的外遇秘密，一直活得很辛苦的友真，準備開始發瘋，用專門記「奧客」的黑名單小本本敲竹槓，認為「瘋子才賺得到錢」！

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韓劇《LTNS》劇情線上看4. 安宰弘

安宰弘飾演Samuel，計程車司機，首爾大學畢業，但因為有些原因而離職，出去都不接單，把「空車」改成「預約」，不是在車上翹腳殺時間，就是跑去司機食堂吃飯，家中女主外男主內，負責醃泡菜、縫扣子等，擁有狗鼻子的他，非常適合當私家偵探，不過個性過於溫順膽小，只能當後勤！

韓劇《LTNS》劇情線上看5. 婚外情夫妻

第一對婚外情夫妻，《以吾之名》李學周飾演正秀，有老婆又有女朋友，一心想守住家庭、《造后者》金璽碧飾演世妍，晚上沒喝酒就睡不著，懷疑老公那邊不行！

第二對社內外遇，《雖然是精神病但沒關係》金宇謙飾演秉佑，NS儲蓄銀行代理，老婆懷孕中，做愛時喜歡dirty talk；新人演員鄭才媛飾演假零，NS儲蓄銀行行員，會利用中午用餐時間跟秉佑搞車震！

韓劇《LTNS》劇情線上看6. 特別出演

公開出櫃藝人兼主持人兼餐飲老闆「洪錫天」出演房務人員，友真的同事，另外還有客串名單中還有《神的測驗》柳德煥、《京城怪物》玉子妍等！

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韓劇《LTNS》劇情線上看7. 討論性愛

劇中也有一些關於性愛的TMI，像是「你們家最近會嘿咻嗎？」延伸到隨著年齡漸長，可能從嘿咻次數一天一次、三週一次、三個月一次到最後不做；「怎麼在20分鐘內吃了東西，又打一砲的」帶出平均男性射精所需時間大概是7分鐘！

韓劇《LTNS》劇情線上看8. 尺度超大

尺度超大！「我們就牙一咬，眼一閉，把老二放進來看看吧」、「我喜歡你粗壯手指，這種手指應該優於大部分的老二」、「原本射在嘴裡的話，會快滿到要流出來喔，但最近就像是吞一次口水的程度吧！」而且還把精液量比喻成「喝牛奶」，這才是成年人該看的劇！

韓劇《LTNS》劇情線上看9. 渣男/渣女言論

每個渣男/渣女都合理化自己的行為，像是正秀：「愛情是能夠兩個同時發生的，愛情最多就兩個，從第三個開始就不是愛了」、秉佑：「你們不能想成是愛得太多的人，不小心犯下了無法獨自承受的錯誤嗎？」一不小心就讓人拳頭硬起來！

韓劇《LTNS》劇情線上看10. 無性婚姻

「無性婚姻」是指伴侶之間幾乎沒有性生活，可能是一個月、一年或者是更長時間，友真和Samuel兩人從交往時的直接開啪，到結婚後的自我解決，身為夫妻的他們原本沒有意識到，直到被提點後，才發現兩人都沒發生該有的性生活，小編好奇之後他們會不會再「高潮」起來！

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