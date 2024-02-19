家長憂琴行老師衣著暴露影響6歲仔　列3大離譜位！網民：想去學琴

不少家長都會讓年幼仔女學琴，希望多一技之長，不過近日就有香港家長在社交平台抱怨，指早前讓年僅六歲的兒子到琴行學琴，惟琴行的職員及老師的衣著相當性感，更狠批「個個戰鬥格」咁，擔心小朋友會因此變得早熟，帖文一出即惹起網民激烈回應。



《愛回家》劇照

近日有家長向FB群組「琴行大踢爆」投稿，指自己6歲大的兒子在某一琴行學鋼琴，但每次跟兒子到該處學琴也擔心兒子會否早熟。事源她發現琴行不論職員或老師的衣著相當離譜，每次去都見到有人穿超短裙返工，而裙的長度跟熱褲根本無分別，「都係露半邊屁股肉出黎（嚟）」，更曾見過職員著白色上衣但內裡戴黑色胸圍，還要露出「事業線」，「都唔知博邊範（瓣)」，當中有部分老師更誇張，穿低胸超貼小背心，直罵「個個戰鬥格」，更怒斥不知琴行是學琴還是「雞竇」。PO主表示由於已交了半年學費，而這個月就剛好完結，之後會再轉去另一間琴行。

深圳東門驚見¥29任飲任食迴轉自助火鍋 網紅試食嚇親：汽水鹹嘅

琴行大踢爆FB群組

帖文一出網民反應超爆笑，不過大家也不是撐Po主，而是要求對方公開地址，「爸爸表示想學琴」、「請教分店名或者直達報名熱線，我都想去學」、「真係有啲過份，但樓主都要講清楚少少，至少講邊區先識得去...避架」、「你唔交地址出黎（嚟） 大家點預防呢？？」、「這問題要正視，請問地址在那？」，不過也有網民認為雖然這種衣著不太好，但衣著並不影響教學質素，而且覺得PO主以「雞竇」形容，認為應該學懂尊重。大家又怎樣看?

同場加映：33歲女老師詭計色誘男高中生 激戰30回做愛地點超誇張！恐囚10年

拍拖談情說愛，情到濃時難免把持不住。但除了要尊重雙方意願，也要合法和安全的情況下才可以發生性行為。近月美國一位已婚女老師就因為控制不住色心，與未成年男學生發生性關係而被檢控，更大揭雙方「床戰30回」，就連家中、學校、停車場都不放過！點擊看全文👉👉👉33歲女老師詭計色誘男高中生 激戰30回做愛地點超誇張！恐囚10年