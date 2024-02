內地人小紅書呻香港考醫生面試失敗　網民一原因大呼：好彩考唔到

香港醫護界人才流失嚴重,近年都不停招聘海外醫生加入,不過醫生始終是相當專業的範疇,而且人命關天,即使求才若渴也不能草率請人。近日有疑似內地網民在小紅書展示一張由醫管局發出,拒絶取錄的通知信件,而PO主的一句說話,令不少網民一面倒慶幸對方沒有被醫管局取錄,究竟發生何事呢?



近日有IP顯示是「廣東」的內地網民,在小紅書以「香港衞生署合約醫生應聘没成功」為題發貼文,指自己數個月前發現自己合格可申請香港醫管局招聘的合約醫生(有限度註冊)一職,寄出申請書之後更有面試機會。惟PO主表示,面試的過程並不順利,故最終未被取錄,「說是明年會再通知面試,但感覺很渺茫。」貼文中並附上一封由醫管局發出的信件,又hashtag香港找工作、香港醫生等字眼。

該信件的英文內容如下:

I refer to your application for the post of Contract Doctor(without full registration)and regret to inform you that you have not been selected for appointment. Please note that your fresh application will be considered again after one year counting from the date of interview,i.e.23 January 2025. Thank you for your interest in the post.



帖文一出,網民的反應並不是同情PO主的遭遇,而是慶幸他沒有被取錄,「繁體字都不用 來香港當醫生..先不說英文」、「連這封信的英文也沒有讀明白」、「好彩佢考唔到....」、「中三英文都唔知有冇」、「呢封信香港中一生應該都睇得明」,有網民更直接解該信件的意思,「其實你到底明白這封信的英文沒?意思是說你沒考上,在2025年1月前不用再投簡歷了。過了明年一月,你還是有興趣的話,請重新投簡歷,他們也會重新考慮的意思。」而PO主則就自己的英文水平解釋,「我是那種啞巴式英文,主要是口語和聽力水平不好,看還是可以看懂的」,這個答案就更令網民無語......