台灣網紅鍾明軒一人訪北京震驚全網！親述感受：改變了對中國定義

台灣網紅鍾明軒向來言論大膽，敢於在中國和台灣之間的政治問題發表言論。近日他在其YouTube 頻道上發表一條到中國北京旅遊的新影片，令人大吃一驚之餘，更因一事獲網民大讚情商超高、處事成熟。



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近日台灣網紅鍾明軒在其YouTube頻道上，以「一個人去中國大陸！」為題，分享自己一個人到中國北京旅遊的體驗，表示要自己親身體驗，深入了解這裏的人民，在出發之前經理人更曾諮詢過在台灣國安局上班的朋友，提醒鍾明軒「如果能不去的話盡量不去，不建議他去」，擔心鍾明軒無法入境，甚至直接被遣返台灣，但鍾明軒表示「人生來就是體驗」、「這個地方我生來必須去一次」。

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而鍾明軒在順利過關後便乘坐的士到酒店，豈料的士司機得知鍾明軒是台灣人之後，便直接表示「台灣在我們大陸眼裏，他終究是中國的」，而鍾明軒大方表示「對，但是你們去台灣還是要辦入台證，我們來你們這邊還是要辦台胞證」、「你們拿護照是進不來的」。而司機極敏感表示「以後會統一」時，鍾明軒也表示「祝你們加油」。

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的士司機隨後表示跟過很多台灣人聊天，發現一般1980年後出生的人，一般支持「中台統一」，「可能一般你們90後的孩子，這個思想不怎麼深」，更直接問及鍾明軒個人對中國和台灣關係的看法，而鍾明軒則認為平常只能透過新聞媒體報道了解中國，而新聞媒體報道內容的真假存疑，希望透過親身體驗去了解這個地方的人民，的士司機也表示北京人經常會討論政治話題，對人民的言論很包容，亦令鍾明軒有些意想不到，「我們會以為這邊講話要很小心，不可以講太多政治敏感話題」，其後更推薦的士司機來台灣旅遊。

鍾明軒表示初次來空氣雖然不太好，霧霾很嚴重，但是他認為北京當地的人很好，「我剛才問這個大姐問題，她也是很熱心的回覆我」、「我發現這裏的人講話都很清楚、咬字很清晰」。而他在帖文中也補充指，自從去過柬埔寨跟印度後，這兩趟旅行都教會他「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」，而坦言這一趟中國行「確實改變了我心中對於中國的定義」，也都讓他更印證一件事：「恐懼永遠都來自於自己的想像」，更指在未來如果有個國家從未到訪過，「那我也就沒有可以評價這個國家的權利」。

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影片上傳後不足二十四小時已經吸引超過30萬人觀看，更引起不少網民留言討論，不少網民都對的士司機一上車就討論政治感到驚訝，「一上車就敏感話題，我真的是原地嚇到」、「計程車很愛討論政治立場，但中國人民大部份都是友善的」，另一方面評論一面倒大讚鍾明軒情商高，「整段看完我真的很佩服明軒的高EQ」、「明軒談吐很得體，欣賞你親自體驗的勇氣」、「到別的國家，敞開心扉的學習，然後再作自己的判斷，你真的很棒」。

影片來源：鍾明軒FＢ