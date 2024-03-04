清潔工狂噴殺蟲劑清獨居長者曱甴屋　翌日驚見恐怖場面：我唔做喇

近年「曱甴屋」多了一個新的定義，除了透過誘捕方式清除曱甴的「曱甴屋」外，生活環境惡劣導致曱甴大量在屋內繁殖的單位也被稱作「曱甴屋」。早前，有任職清潔的網民在討論區分享清潔「曱甴屋」的經歷，直言被曱甴佈滿的場面嚇倒，還馬上打退堂鼓跟業主說：「我做唔到了」



打開門除了傅來臭味，還有遍地曱甴屍體。（連登討論區圖片）

有位任職清潔工二十多年的網民昨晚（3月3日）在連登討論區分享最近清潔曱甴屋的經歷，他指業主把單位相片發給他時，「以為只係比較污糟同比較多曱甴」，但當他真正踏進單位時，撲鼻傳來一陣獨特的霉嗡曱甴味，直言：今次仆街了。

洗手間的狀態亦相當惡劣。（連登討論區圖片）

他做清潔的過程中，已經有幾次被「曱甴爬上身」，他指：「抹櫃桶時見到啲曱甴卵堆積如山，所有牆身都有曱甴屎，成個環境都發出臭味」鄰居亦不時會在門外觀看他，於是他向據鄰居打聽，原來單位前租客是一位精神有問題的獨居長者，「每次開門都會傳出噁臭、大量曱甴爬晒出走廊」，而且單位內都佈滿垃圾：「成座垃圾山咁」。

幸好業主已經預先把垃圾山清走，他只需要負責屋內的清潔，他抱著「受人二分四」的心態，硬著頭皮繼續做清潔，「第一日，我清好咗兩間房同一個廁所，所有曱甴屍體我都掃走哂。」眼見曱甴已經清得差不多，他在離開前噴滅蟲噴霧，打算明天再戰。

但他翌日回去時，竟被開門後的畫面震懾著，「啲曱甴仲多過琴日幾倍，數量仲多過我平日碗飯嘅米量」，他上載了當時拍攝的影片，影片可以大量曱甴佈滿門邊、地面，「我第二日入單位仲見到有曱甴爬，我踩每一步都踩到曱甴，果種清脆踩扁嘅聲......」他想了想，還是打電話給業主：「唔好意思，我做唔到了」最後錢都沒有收，就直接走了。

網民上載曱甴屋影片，畫面有大量曱甴屍體，讀者慎入👉👉👉

此帖文一出即引起網民熱烈討論，有網民留言「炸完係咪會去哂隔離屋」、「間屋已經冇雜物，第二日嗰啲大大隻喺邊度走出嚟」、「會唔會比你炸咗去隔離屋，其實都死晒，掃走佢咪ok？」、「要連木地板都折埋先有得搞，果幾個櫃仲留嚟做乜」「你條片加埋廁所啲水聲，完全係鬼片咁樣，差在唔係夜晚影」。

他最後也提醒各位業主租客，「租前後請留意清楚單位環境，尤其是入到單位聞到霉嗡味，打開廚房櫃望下門鉸低條櫃邊有無黑色一點點，未入伙前打開假天花打開所有櫃門，關門窗（用煙霧殺蟲劑）炸佢幾次。」👉👉👉點擊即看全文 租樓必看！專家教睇租盤11件事 記緊熄燈睇樓