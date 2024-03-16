深圳福田美食｜巨型八爪魚新鮮上桌　韓國料理小店排長龍也要來

快閃開！大章魚要捲走你的手機啦！是怎樣，欺負我不敢吃嗎？



這間在深圳福田區車公廟的韓國料理小店，終究還是被我挖掘出來了，韓國人都愛來，店裏餐牌更藏着「活章魚鮑魚雞煲」！你說說，張牙舞爪的牠，哪能藏得住啊！

巨型章魚，活着上桌

為了保證大章魚的口感，店裏的章魚都是「活着上」！小爪爪不僅用力很猛，吸力還很大！在場的我，有幸蹭了把大章魚的熱度，大家都舉起手機想拍我……前面這東西！👇👇👇

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畫面暴擊，活着下鍋

說實話，少點技巧還鬥不過這大章魚！店員小姐姐也要靠點「小技巧」才能把這死死扒在碗內的大章魚給拔起來。

然後……直接放進鍋內！

攻略收藏！所以要怎麼吃

STEP 1：海鮮① - 大章魚

第一次見如此「大場面」，我竟然慌了！這……這大章魚，我應該從哪裏吃起啊？emmm發亮的色澤，是要逼我直接抓起來吃嗎？

等等，正確吃法是：小姐姐拿了把大剪刀，咔嚓咔嚓地把大章魚剪成小粒粒送到我們面前。

配上一份小米椒醬油點綴，把章魚的鮮味提到最高！

芥末醬油Ｘ辣椒醬油

小姐姐給我們配上兩種調味，我更愛芥末味，既不搶奪章魚的鮮甜，又使得口感更豐富！不過~這章魚的韌性太大，牙力不好還真不敢吃這個！

STEP 2：海鮮② - 各類海鮮

一隻大章魚就滿足啦？才不呢！除了整隻活章魚直接上鍋，還有那些藏在大章魚下面的配角——鮑魚，扇貝，帶子！👇👇👇

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STEP 3：人參 - 燉整隻雞

嘗完4種海鮮，吮一口喝足了人參甘甜的雞肉，每一口都是脱俗的多重口感！椰子雞，你靠邊站吧！

STEP 4：喝一口兩眼發光的燉湯

喝湯真的要快，轉眼間就被清鍋底了！趁着湯底還冒着熱氣，趕緊喝一口！鮮甜與甘甜在舌尖綻放，滋潤在心裏！

醒醒！這個套餐還沒完

一頓飽腹才發現這頓晚飯還沒完，這回不把你餵飽不罷休！套餐還配有韓國人飯後愛吃的韓國小吃，款款經典，超適合小酌一杯！

這些美食，你忍得了嗎？👇👇👇

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拉絲炒麵，點中命穴

好氣啊！不知道是不是因為很多韓國熟客，很多菜品東西都不寫在餐牌上，包括這份「芝士炒雞」。已經飽到捧腹的我，還是決定會一會它！

作為芝士死忠粉，對於他家這鍋是毫無抵抗力了！直接把整盤芝士在你面前加熱，厚重的芝士慢慢融化，還有掩蓋不了的韓式辣醬的香味溢出，惹怒了嘴饞的我！

雖說是芝士炒雞，但我卻對鍋內的烏冬麵更感興趣！每一根面都掛上了糾纏不清的芝士和辣醬，輕柔卻又暴擊，食慾無限激發！

韓國人最愛韓式炸雞，是必點

最後別落下炸雞，剛剛炸好的！把我迷得不要不要的！店內只販賣原味和調味炸雞兩種口味~

調味炸雞的醬料太上頭了，拽着炸雞變着角度捲上醬料，差點把手指都給舔個乾淨！還有那嫩得爆汁的雞肉，吃一口說話都不利索了！

藏得很深，但排隊是日常

「是那家活吃八爪魚的店嗎？」是的是的，就是它！小小的門店卻是韓國人壓箱底的寶藏，可以說把韓國人的食堂都搬來了！

到店的幾乎都是韓國人，各自用着韓語交流～瞬間讓人誤以為穿越在首爾的街頭小吃店中~

TIPS：

1. 所以多人嗎？

A: 店面雖隱蔽，但幾乎中午都要排隊！

2. 所以大章魚火鍋隨時能吃嗎？

A: 大章魚必須搭配鮑魚人參雞火鍋一起吃！有點貴，一定要預約！

3. 所以活吃八爪魚現在還有嗎？

A: 店裏小姐姐說，只有到冬天才有活八爪魚！（海鮮煮熟後都是無菌的！放心食用哦！）



黑山島韓國料理

人均：100元人民幣

地址：深圳福田區車公廟豐盛町A1-018號（車公廟地鐵站A出口正對扶手電梯下樓）

電話：‬13902467720

營業時間：11:00-14:00；16:30-22:00



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