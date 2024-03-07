六合彩頭獎4800萬！網民5大奇招推測攪珠號碼　占卜／通勝都得

六合彩攪球連續四期無人中頭獎，令累積多寶獎金增至3787萬元，預計今晚（3月7日）攪珠如$10一注獨中，可獨得4800萬元！六合彩49個號碼怎樣選出6個幸運號碼呢？社交平台facebook就有一個名為「齊齊研究六合彩！」的群組，讓網民分享各自購買六合彩的方法，當中奇招百出，有些方法你可能聽都未聽過！



今日（3月7日）估計頭獎基金有4800萬。（香港賽馬會官方圖片）

人人都曾經幻想自己中六合彩，但要中六合彩必先選出6個幸運號碼投注！facebook社交群組「齊齊研究六合彩！」，有不少網民提供各自購買六合彩的方法，當中包括查看日曆的「吉祥號碼」、「攪珠機」、「江恩螺旋四方圖」、「隨道理論」

通勝吉祥號碼（ facebook圖片：齊齊研究六合彩！）

六合彩頭獎號碼推測法1通勝吉祥號碼

黃曆（中國傳統日曆，又稱通勝）除了記載日期，還會加入大量趨吉避兇的內容，同時亦會有「幸運號碼」、「吉祥號碼」、「六合吉數」，如果沒有心水的號碼，也不妨參考一下。

手動／電動攪珠機（ facebook圖片：齊齊研究六合彩！）

六合彩頭獎號碼推測法2手動／電動攪珠機

1至49個幸運號碼放進攪珠機內，模擬真正六合彩攪珠，從而獲得「幸運號碼」。隨著科技日新月異，坊間除了手動的攪珠機，還有電動攪珠機。不過除了用攪珠機，網民也會手搖骰仔，搖出心水靚Number！

運程書（ facebook圖片：齊齊研究六合彩！）

六合彩頭獎號碼推測法3運程書

各大堪輿學家每年都會推出運程書，部份更會列出幸運號碼。李丞責師傅2024龍年運程書內的「每日行運號碼表」，也是網民們重要的參考對象之一。

八卦骰占卜（ facebook圖片：齊齊研究六合彩！）

六合彩頭獎號碼推測法4八卦骰占卜

透過占卜獲得幸運號碼也是方法！有網民就公開坊間買到的「八卦骰占卜」，專門教大家用八卦骰占卜幸運號碼，內附六合彩玄機圖鑑！

江恩圖／范氏圖表／隨道理論（ facebook圖片：齊齊研究六合彩！）

六合彩頭獎號碼推測法5江恩螺旋四方圖／范氏圖表／隨道理論

也有喜歡統計的朋友，利用「江恩螺旋四方圖」、「范氏圖表」，更有網民「隨道」創出一套六合彩中獎理論，稱「隨道理論」，用統計的方式解構六合彩幸運號碼。

希望大家參考以上方法，可以順利獲得必中幸運號碼。不管是中獎前，還是中獎後，懂得理財都非常重要，馬上看一看相關閱讀，教你理財之道：