Netflix公佈全球最高分韓劇TOP 5：殺人者的難堪、與惡魔有約…

Netflix可說是日前遍佈最廣的OTT平台，加上戲劇更新的速度相當快速，因此也成了許多劇迷的必備平台之一，而近期Netflix上就有許多部與韓國同步熱播的新戲劇如：《低谷醫生》、《魅惑之人》等都吸引了不少觀眾熱追，而Netflix也公布了近期韓劇全球積分的TOP5，想知道大家最近都熱追那些戲劇，以及哪幾部是網友們推薦必看，就千萬別錯過這篇的內容，趕緊跟小編看下去！



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TOP5：《歡迎回到三達里》

池昌旭、申惠善領銜主演的《歡迎回到三達里》，故事講述濟州氣象廳的搗蛋鬼氣象預報員趙容弼（池昌旭飾），與國內頂級的時裝攝影師趙三達（申惠善飾），兩人從青梅竹到成為戀人，最終因不得已的原因分開，再見卻是趙三達因事業遭逢變故人生陷入低谷之時，無意間再度重逢的兩人所展開的愛情故事。

《歡迎回到三達里》整體以清新治癒風為主軸，並以濟州島獨有的「海女文化」貫穿全劇，細膩的刻畫鄰里之間相互關心的互動，不僅為戲劇增添了不少的笑料外，演員們靈活、生動的演技，使得角色就像身旁會出現的人們般親切，彷彿有一種魔力讓你深陷於劇情當中，加上申惠善、池昌旭兩人演技在線，CP感火花十足，因此該劇受到不少觀眾們的喜愛，結局更是以12.39%刷新自身紀錄，雖最終沒能突破20％履行收視公約，但成功拿下了當週末迷你劇的收視冠軍人展現出了極高的人氣，在Netflix上的排名也相當靠前，也是最近上半年話度挺高的戲劇之一！

TOP4：《與惡魔有約》

由金裕貞、宋江、李相二、金海淑、趙慧珠等人主演的《與惡魔有約》，講述未來餐飲代表都到曦（金裕貞飾）11歲時因車禍失去雙親，後被未來集團會長收養，身為未來集團的外來者，在四面受敵的情況下，她很早就領悟了世界的殘酷，因而變得異常冷漠，在某次被追殺的危急狀況下遇上財團理事長鄭九元（宋江飾），同時身兼惡魔之責的他聽見了都到曦在遠方的呼喊，興高采烈地以為可以簽訂惡魔契約時，卻意外在一夜之間失去能力，為了阻止能力消失，不得不守護搶奪自己能力的都到曦，進而展開了一段同居羅曼史。

《與惡魔有約》整體劇情輕鬆、有趣，時不時還能看見宋江些許逗趣的表演方式，更是令人眼前為之一亮，惡魔與人類奇幻的愛情故事也相當引人入勝外，故事中更包含了契約婚姻、前世今生、財閥鬥爭、懸疑殺人等經典的影劇題材，整體而言故事線非常豐富飽滿，讓人不會覺得單調無趣，反而會不自覺的被劇中的人物吸引，搭配上金裕貞、宋江這兩位超高顏值的主演，光是站在一起就相當賞心悅目，更何況是一起談一場甜甜戀愛！是顏控的朋友千萬別錯過外，大結局時也為所有故事線畫上完美的句點，不會有草草結束的感覺，是部大家可以放心大膽追的浪漫愛情片！

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TOP3：《魅惑之人》

曹政奭、申世景領銜主演的《魅惑之人》，由《Untouchable》、《模範刑警》的導演趙南國與《成為王的男人》的編劇金善德合作打造，故事以架空的歷史為背景，講述了身居高位但內心卑微的君主李仁（曹政奭飾），和為了推翻他而成為細作的女人姜熙秀（申世景飾），兩人互相迷惑對方而深陷其中的殘酷命運的故事。

《魅惑之人》自開播以來評價就相當兩極，有人認為該劇在政治線上刻畫薄弱，很多地方邏輯並不通順，加上曹政奭、申世景單從畫面上來看很沒CP感，因此不少人從一開始就被勸退，但看過的網友卻都給出了不錯的評論，並提到曹政奭所飾演的君王，前後的反差極大展現出精湛演技的同時，更被他獨有的君王風範所吸引，男女主角間情感的拉扯也令人著迷，評價逐漸翻盤外，在韓國的收視率更是水漲船高，也令人期待君王與復仇之人最後寫下怎樣的結局。

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TOP2：《低谷醫生》

朴信惠、朴炯植、尹博、孔星賀等人主演的《低谷醫生》，由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》的導演吳賢鍾執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》的編劇白先又執筆，劇情講述南荷娜（朴信惠飾）和余正宇（朴炯植飾）兩人自學生時期就是成績出眾的優等生，畢業後雖順利當上醫生，卻因不同的緣由而墮入人生低谷，在彼此最不堪的時期相遇的兩人，漸漸相互治癒進而發展出的成長羅曼史。

《低谷醫生》自開播起就引發不少人的觀注，一方面是因該劇是朴信惠產後復出的第一部作品，也是他與朴炯植兩人時隔10年再度合作的作品，自公開主演後就掀起了不少的討論話題，更是不少粉絲隱隱期盼開播的作品，而該劇也不負眾望，自開播起就一路話題、討論度滿滿，不僅首播突破4%收視率外第二集更直接突破5% 紛紛展現出超強魅力外，劇中更有不少撫慰人心的溫暖金句，如:「現在的你，最好是休息，並且多關照自己。」、「既然已經倒下了，就躺著吧，既然我們倒下了，那就休息一下吧」、「不要在意別人的眼光，先照顧妳自己吧」等，給了觀眾們莫大的安慰、療癒，在Netflix上也吸引了許多劇迷追看，是一部相當療癒又溫馨的愛情戲劇。

TOP1：《殺人者的難堪》

崔宇植、孫錫久、李熙俊等人主演的《殺人者的難堪》，由《他人即地獄》的李昌熙導演執導，新人編劇金多明作家執筆故事改編自CCOMABE作家創作的同名網路漫畫，是關於「罪與罰」的題材內容，講述在偶然的第一次殺人之後，發現自己具有鑑別惡人的能力的平凡的大學生李蕩（崔宇植飾），隨即與一個擁有動物直覺的精明的刑警張難勘（孫錫久飾），所展開永無止境的你追我躲攻防戰。

《殺人者的難堪》上線至今評價都還不錯，以另類的暗黑英雄方式行「私刑正義」之事，指體劇情流暢、節奏快速令人追起來相當代感外，故事中的每個轉折點也都相當有趣，如當李蕩殺了第一個人之時因為做案工具被人撿走而沒遭到警方逮捕，而第二次則是因作案時的指紋全被小狗的口水覆蓋，導致沒有任何犯罪痕跡，不知是該說李蕩相當好運，還是他天生是作案的料，雖光怪陸離也有不少衝突之處，但卻莫名的有吸引力，也讓不少觀眾直誇「意外好看」，加上主演群各個演技在線，更是引發了不少的好評、關注，如果是喜愛黑色幽默題材的朋友這部千萬別錯過！

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