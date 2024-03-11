2024打工仔入息中位數出爐！月薪29K先合格！邊個行業搵最多？

根據求職平台CTgoodjobs在2024年第一季進行的問卷調查，香港打工仔的月入中位數竟達$29,715！想知哪個職業最搵錢？《開罐Opener》幫大家整理了調查結果！馬上往下拉！



打工仔搵幾多錢人工先正常呢？(《大叔的愛》劇照）

求職平台CTgoodjobs在2024年第一季透過網上問卷方式進行「2024年第一季薪酬」調查，收集了2830份問卷，年齡層覆蓋17歲至65歲或以上，當中最多受訪者的年齡組別是36至40歲，受訪者的職業涵蓋政府／公共部門、私人企業，達35個行業。而整體打工仔入息中位數（不包括年終獎金及花紅）是平均月入$29,715。換句話，只要人工高於$29,715，人工就已經高過一般的打工仔。

哪個行業的入息中位數最高？

據調查報告指，入息中位數（不包括年終獎金及花紅）最高的行業，第一位是資訊科技 / 電子商務，平均月入$32,000，第二位有五個行業，包括人力資源管理 / 諮詢、保險、工程 (電機 / 電子 / 機械)、建造 / 工程 / 建築、銀行，平均月入$30,000，第三位是工程 (建造 / 土木工程 / 工料測量)，平均月入$29,000。

不過，入息中位數（包括年終獎金及花紅）最高的行業，第一位是證券 / 商品，平均月入$56,500；第二位是保險，平均月入$50,000；第三位是銀行，平均月入$44,585。

哪個行業的入息中位數最低？

據調查報告指，入息中位數（不包括年終獎金及花紅）最低的行業，第三位是批發 / 零售，平均月入$18,000；第二位是運輸，平均月入$17,600；第一位是食品及飲料，平均月入$17,290。

地產業榜上無名。（《地產仔》劇照）

2024年人工加減幅度—41%受訪者無加減

調查顯示，2024年有60.7%的打工仔獲加薪，加薪幅度為8.4%，但同時有3.5%打工仔被減薪，減薪幅度為20.7%，而35.8%的打工仔被凍薪，無加無減。也有41%的公司在2023年底派發花紅及獎金，平均金額為$25,650。