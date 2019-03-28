【開箱】長期卧床患者兩年沒洗頭　日本洗頭「吸塵」機助解困

消委會調查發現指，現時不足一成院舍替院友每日沖涼洗頭。月費最貴近2.3萬元的院舍，也只是隔日沖涼洗頭。院友連基本個人衛生也不能捍衛，如何守住自己尊嚴？歸根究底是院舍人手不足，尤其是高度照顧院舍人手比例1：40，照顧行動不便、長期卧床的院友沖涼洗頭更是難上加難。

於是，日本為長期卧床、行動不便的患者發明了一部Room Shampoo的洗頭機，花灑刷頭是一個空氣噴務裝置，只要連接一部有吸管（32-40mm）的吸塵機，吸力(非摩打力)400W以上，裝置出水的同時就能吸走多餘水份，只要圍上一條毛巾，即使安坐在廳、床上也能洗頭。而且在花灑刷頭上加上海綿，就能洗澡。

職業治療師廖姑娘指，很多卧病在床人士因身體插滿喉管，平日只能抹身，洗頭更難上加難，「而且浴床太大，根本不適合家居使用。」廖姑娘指她認識一位肌肉萎縮症的患者，竟然有兩年沒有洗頭，家人因而添置了一部洗頭機。

此外，行動不便的人士如較嚴重的中風、栢金遜患者多坐在便椅上沖涼，但因患者肩頸肌肉僵硬，亦不能抑後洗頭。加以嚴重患者因不能坐好，照顧者一手要扶著他們，一手要忙著洗頭，亦非常困難，而在洗頭機的協助下，患者無需仰後便能洗頭。

開箱，旨在翻開一個社會議題及弱勢需要，並非贊助內容，若對Room Shampoo有興趣，可於Brella Up Limited的網頁上查看。