【學童自主】玩過教育制度這遊戲，返學似做show：升學不如自學

當每一條路都被決定，人生規劃的意義在哪？ 16歲子悠原為中五學生，現正處於為期一年的Gap year，認為生涯規劃只是一個口號。 中一、二時期就讀中華基金會中學，中三時期再轉讀啟思中學； 兩校均為直資學校。 後者需以IB課程為主，但心感學習模式，應試與一般學校無異。 厭倦公式化答題方式，覺得學習沒有趣味。

於中四期後向家人提出選擇自修，但父親（現於大學裡擔任行政工作）認為風險太大，建議先以Gap Year為由，萬一不適應也能重回學校。

父親期望女兒最終能升讀大學，阿悠則認為沒有一定必要。唯先答應父親讓家人感安心。

對文化深感興趣，其後希望在此方向發展。 原主修課為理科，因對世史感興趣，現以iGCSE為本自購Textbook及網上學習資源自修，於一月應考。語文則計劃報考Ielts，如需進入大學，可以Non-Jupas方式報考。

阿悠認為自修對時間掌握更彈性，且學習更為深入，對於考試不感壓力（因iGCSE 程度較淺）。對於自修不感孤單，且認為在學習上能更專注及有成效。（學校裡始終有很多時間被Side Track)

每天準時八時起床，第一件事是為昨天寫一篇日記，從而了解自己。

星期一、五寫好日記，開始溫習至午飯時間，下午則找不同活動，及自學和計劃其他事物放鬆自己。（最近有感是實行一次Job Shadowing -- 目標為住所大廈裡的清潔姐姐）

二至四上午十時至四時會去指定場所（一所學校）上課，但內容以活動及意念實踐為主（有學拍片）。

星期六、日會去打籃球，及上教會。

每個人其實都前途未卜，阿悠深信只要夠努力，在學校外自修亦可以有成效。