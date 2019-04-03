【開箱】防震餐具太重 防震角度單一 栢金遜患者：手震更嚴重

開箱，旨在翻開一個社會議題及弱勢需要。 香港大約有15000位栢金遜患者，當中約七成人（一萬人）有四肢震顫的問題，現時有關栢金遜症的資源都放於醫療研究上。然而，針對患者日常生活的本土設計卻少之有少。 栢金遜患者 Bobo深受手震問題困擾，她說：「我平時食飯，枱一半，自己個身一半，口裏面就得幾粒。」因此，與朋友外出吃飯，她總是渾身不自在。「出街食飯，唔會夾菜食，因為啲汁會彈到人哋，我唔會夾，水都飲少啲。」 她有試用過防震餐具，和由幾位職業治療學生設計的防震杯，發現這些設計其中一個通病，就是沒有考慮到栢金遜患者手部乏力的問題。 製作：顏漢真

認識栢金遜症 柏金遜症是一種在長者所患的神經系統疾病中，較為常見的一種。平均病發年齡在60至70歲之間。患者初期會出現動作遲緩、肌肉僵硬、震顫病症。患者手腳持續或間歇出現不受控制的震顫，尤以靜止時最為明顯。震顫多由一邊的手或腳開始，然後慢慢擴展至同一邊身體的其他部位。

每秒震顫三至五下

有震顫問題的患者，每秒鐘手震顫不下三至五下，「總之，我拎乜嘢都會跌晒落地。」Bobo說，即便物件輕如一枝叉。她說和同路人「栢友」吃飯是最自在，不用顧著那雙手帶來的尷尬。「如果同其他朋友外出食飯，我通常收埋隻手，擺喺枱面，顯露人前，我覺得好似影響到人。」Bobo說。因為栢友於靜止時震顫更厲害，「如果我放隻手喺枱面唔理佢，跟住會成個人都震。」

被照顧怕麻煩人 防震產品提升患者自理能力

「同朋友出去食飯，要其他人照顧我，我會覺得麻煩到人。」別人的關懷、照顧，亦會為栢友帶來心理壓力。因此，她亦有試用為栢友而設的防震餐具GYENNO，不過第一代設計過於笨重，「我哋拎重嘢，手會更加震。」第二代設計更加輕便，加添了360度旋轉的功能，方便捲意粉，係咪真係實用呢？請詳看視頻。

職業治療學生盼「功課」不斷改良生產

有理大職業治療學碩士學位課程應屆畢業生眼見市面只有防震餐具，利用相機三軸穩定器的原理，設計了防震輔助器Cupensator，團隊去年分別在第12屆「世界大學生創新挑戰賽」及第3屆「傅利葉」杯中國康復人創意大賽獲設計組銀獎及亞軍。

其中一位設計學生Matthew指，其實找栢金遜患者測試產品的過程不是太容易，希望能接觸更多用者，不斷改良設計，「其實每年學生都有好多好好的設計，但做完功課就算，好浪費。我哋希望真係可以不斷改良。」Bobo分享，雖然對於常人而言，輔助器很輕便，但對他們而言已是負擔。她建議輔助器握把位若以圓滑設計，會更加容易使用。

不過，防震輔助器Cupensator不僅為栢友而設，輔助器亦能掛於單車、私家車椅背上，常人也能使用，這樣便不會標籤栢金遜患者。

Cupensator仍於研究改良階段。另外，若對GYENNO防震餐具有興趣，可到「樂齡網」網頁查看。