【獨居長者】獨身70年，她為自己造了一套壽衣

獨身70年盧婆婆：「我要自由。」 當我們都視獨居長者為社會最無助，最隱形的階層，92歲的盧婆婆卻認為：「我自己中意行呢條路，我好滿足。」

有關「獨」字的解說 ，《山海經》說：「獨山，多金玉美石。」十多歲已下定決心獨身一輩子，一輩子打住家工自食其力，到92歲仍然從一而終。更早在20多年前，早為自己預備壽衣，從容不迫，預備自己的身後事，比年輕人更百無禁忌——「又唔係去做賊，呢啲嘢好平常！」

92歲，她說：「人生死有乜所謂，有仔女咪又係一樣要合埋雙眼。我空身一條，冇遺憾。」

根據2016年中期人口統計的結果，香港共有116萬名65歲及以上長者，較2006年增加逾31萬人；而其中有逾15萬名為獨居長者，佔整體長者人口約13%。

香港人口老化問題嚴重，非牟利組織榕光社，推出「夕陽計劃」，在獨居長者逝世後，代為處理其身後事，並在生前為獨居長者服務，登門造訪、陪伴就診。

今時今日，我們還以死亡為禁忌，盧婆婆在20多年前已視之為等閒，造了一套壽衣，為獨身的自己預備好身後事。

獨身70多年，婆婆一早預計自己會孤獨離去，卻豁然地說——「有兒有女都一樣要合埋雙眼，一樣要走。」