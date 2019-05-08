【一件事】僱主力撐外傭搞工會 准赴美國開會：讓我在工運有貢獻

泰傭阿釘來香港28年。20年前，她在前僱主的家，房間就在雞籠旁，風一刮，雞屎都吹到她房間裏，她為了年幼的女兒啞忍至約滿。後來的十年，她學英文、電腦，更組織工會，為家務工爭取權益。她現時是亞洲家務工工會聯會（FADWU）主席。遊行請願，與香港政府、議員開會，籌組活動，更要到烏立圭、美國、南非開會。她一無掛慮，衝上前線搞工運，感恩僱主的支持與放行。僱主Christopher說：「我本來不是做這一行，支持她，我對這個movement都有些少貢獻。」

權益是對立，但關係更重要

兩年前，印傭Erwiana被僱主虐待一案，阿釘回家問僱主Christopher：「你有沒有看新聞，你對此事有什麼看法？」Christopher笑言原來阿釘在測試他，欲知其立場，他一個滿有憐憫的回應，阿釘才放心告訴他：「我現在做義工，入了工會。」Christopher：「原來我家中的阿釘是國際家務工聯會，亞洲區代表，哇，我同人講都感覺到自己很與別不同。Proud of Her！」，「工會事務有時是吃力不討好，但她也肯去做，我好欣賞。」

這些年來，FADWU曾成功控告中介公司濫收中介費，最近有患癌外傭Baby Jane Allas被僱主解僱，阿釘與工會又跑出來，為患病而被解僱的外傭向政府爭取公營醫院「符合資格人士」收費。

然而，記者問她若要提出一項最重要是什麼，她竟然說：「不要先談權益，僱主給予家庭温暖更重要。Christopher點頭，補充道：「權益，是對立。但關係更重要。」

香港人常問外傭的生活、權益與我們何干。我們先不在此拿出數據來說明外傭對香港經濟貢獻云云，因為泰傭阿釘的回應比數字更有力。請詳看影片。

今年三月，工會慶祝婦女節，Christopher應阿釘邀請走到台上分享僱主對My Fair Home（公平之家）的想法。怎樣才算公平之家？兩人不約而同回答：大小事都商量。（歐嘉樂攝）

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【隱形香港】現形活動：外．融嘉年華

今年三月，工會慶祝婦女節，Christopher應阿釘邀請走到台上分享僱主對My Fair Home（公平之家）的想法。Christopher說：「僱主、僱員只是一個角色，角色下的那個人才重要，不論是哪一個角色，都是生活需要。」這亦是「隱形香港」所認同。 「隱形香港」一直跟進外傭生活、被剝削、爭取權益的故事，我們更想推動僱傭共融，將此價值從線上帶到線下。5月26日（星期日）「隱形香港」將舉辦「外．融嘉年華」，誠邀你到場與外傭共渡一個下午，也可和我們分享僱傭相處之道。

【 活動詳情 】 日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日) 時間 | 下午12時－ 4時 地點 | 中環添馬公園 費用 | 全免 查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com

外傭同為攝影師的Joan Pabona，活動當天為大家拍攝合照。（歐嘉樂攝））

【 活動項目】

Lensational人像攝影

「隱形香港」邀請外傭同為菲律賓攝影師、《國家地理會德豐青年攝影大賽》得獎者Joan Pabona免費為外傭及僱主拍攝合照。

外傭Donna Sagudang手部彩繪

Donna Sagudang熱愛藝術、手繪，一直獲僱主支持發展興趣。活動當天免費為大家做手部彩繪。

外傭Unsung Heroes合唱團表演

Unsung Heroes是一隊由菲律賓母親組成的合唱團，憑歌寄意，表達一群外傭母親如何自強的故事。她們的經歷更被拍成紀綠片「The Helper Documentary」。

外傭 X 港人 對話

「隱形香港」誠邀外傭及僱主到場分享你們僱傭的相處哲學。

【 條款及聲明 】

1. 免責聲明 : 參加者須為個人身體及財物安全負責，如有任何損傷，隱形香港恕不負責。

2. 隱形香港保留更改活動內容／場地的權利，所有消息以隱形香港Facebook專頁公布為準。