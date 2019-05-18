菲傭棒球隊8年躋身甲組 ：生命和球賽一樣沒有選擇 ，只能應戰

撰文：陳芷慧
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香港首支菲傭棒球隊Sluggers花了八年才能躋身甲組，教練黃大偉說：「慢。」然而，她們一周只有一天假期，一個根本不足全天假期的日子，她們要上教會，與朋友聚會，因此每次兩小時特訓她們從不休息。她們起初成立，沒有棒球，沒有棒球棍，更沒有場地。「你細想一下，我們周一至六都很忙碌，在球場上要跑壘、揮擊，真的很疲累，但我們仍然很享受。某些人面對不友善的僱主，工作環境惡劣，但這都不是菲律賓人會放棄的藉口。」
她們說菲律賓女人的意志強大。是真的，她們的叫囂聲能震攝人心，屢屢戰敗，亦能樂在其中。一位隊員Catherine說：「我們當外傭，因為我們沒有選擇。我在球場上，也是帶著這種想法，沒有選擇，就只能應戰。」
拍攝及攝影：李澤彤
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【 活動詳情 】
日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日)
時間 | 下午12時－ 4時
地點 | 中環添馬公園
費用 | 全免
查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com
歡迎大家與家中外傭來臨拍一張家庭照。到時見 !
【 活動項目】
Lensational人像攝影
「隱形香港」邀請外傭同為菲律賓攝影師、《國家地理會德豐青年攝影大賽》得獎者Joan Pabona免費為外傭及僱主拍攝合照。
外傭Donna Sagudang手部彩繪
Donna Sagudang熱愛藝術、手繪，一直獲僱主支持發展興趣。活動當天免費為大家做手部彩繪。
外傭Unsung Heroes合唱團表演
Unsung Heroes是一隊由菲律賓母親組成的合唱團，憑歌寄意，表達一群外傭母親如何自強的故事。她們的經歷更被拍成紀綠片「The Helper Documentary」。
外傭 X 港人 對話
「隱形香港」誠邀外傭及僱主到場分享你們僱傭的相處哲學。
到時見。