菲傭棒球隊8年躋身甲組 ：生命和球賽一樣沒有選擇 ，只能應戰

隱形香港
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香港首支菲傭棒球隊Sluggers花了八年才能躋身甲組，教練黃大偉說：「慢。」然而，她們一周只有一天假期，一個根本不足全天假期的日子，她們要上教會，與朋友聚會，因此每次兩小時特訓她們從不休息。她們起初成立，沒有棒球，沒有棒球棍，更沒有場地。「你細想一下，我們周一至六都很忙碌，在球場上要跑壘、揮擊，真的很疲累，但我們仍然很享受。某些人面對不友善的僱主，工作環境惡劣，但這都不是菲律賓人會放棄的藉口。」

她們說菲律賓女人的意志強大。是真的，她們的叫囂聲能震攝人心，屢屢戰敗，亦能樂在其中。一位隊員Catherine說：「我們當外傭，因為我們沒有選擇。我在球場上，也是帶著這種想法，沒有選擇，就只能應戰。」

拍攝及攝影：李澤彤

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菲傭棒球隊打入甲組　做家務當練習：「掃地扭腰練擊球角度」

【 活動詳情 】

日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日)

時間 | 下午12時－ 4時

地點 | 中環添馬公園

費用 | 全免

查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com

歡迎大家與家中外傭來臨拍一張家庭照。到時見 !

【 活動項目】

Lensational人像攝影

「隱形香港」邀請外傭同為菲律賓攝影師、《國家地理會德豐青年攝影大賽》得獎者Joan Pabona免費為外傭及僱主拍攝合照。

外傭Donna Sagudang手部彩繪

Donna  Sagudang熱愛藝術、手繪，一直獲僱主支持發展興趣。活動當天免費為大家做手部彩繪。

外傭Unsung Heroes合唱團表演

Unsung Heroes是一隊由菲律賓母親組成的合唱團，憑歌寄意，表達一群外傭母親如何自強的故事。她們的經歷更被拍成紀綠片「The Helper Documentary」。

外傭 X 港人 對話

「隱形香港」誠邀外傭及僱主到場分享你們僱傭的相處哲學。

到時見。

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