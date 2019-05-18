菲傭棒球隊8年躋身甲組 ：生命和球賽一樣沒有選擇 ，只能應戰

香港首支菲傭棒球隊Sluggers花了八年才能躋身甲組，教練黃大偉說：「慢。」然而，她們一周只有一天假期，一個根本不足全天假期的日子，她們要上教會，與朋友聚會，因此每次兩小時特訓她們從不休息。她們起初成立，沒有棒球，沒有棒球棍，更沒有場地。「你細想一下，我們周一至六都很忙碌，在球場上要跑壘、揮擊，真的很疲累，但我們仍然很享受。某些人面對不友善的僱主，工作環境惡劣，但這都不是菲律賓人會放棄的藉口。」

她們說菲律賓女人的意志強大。是真的，她們的叫囂聲能震攝人心，屢屢戰敗，亦能樂在其中。一位隊員Catherine說：「我們當外傭，因為我們沒有選擇。我在球場上，也是帶著這種想法，沒有選擇，就只能應戰。」

拍攝及攝影：李澤彤