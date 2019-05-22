【外‧融嘉年華】菲傭開畫展、自研手繪「紋身」成KOL

《淪落人》中愛上攝影的菲傭阿蓮，沒有因環境所限而停止追夢，感動香港的觀眾。而現實中有無數個外傭「阿蓮」，曾被阿蓮感動的香港人，有否想過用行動支持外傭？今個星期日，隱形香港於中環添馬公園舉辦「外‧融嘉年華」，顧名思義，就是與外傭共融 ! 我們邀請了菲傭藝術家Donna Sagudang和她的印傭朋友為大人細路彩繪、印度指甲花手繪。Donna小時候因為家貧，買一枝顏色筆對其而言是一件難事，一枝鉛筆都會用至一口釘的長度。她感激僱主為她付學費，學習不同繪畫技巧。她的素描作品、手繪作品更讓她在菲傭界成為一個KOL。我們誠邀大家現場聽她的故事，給予支持。 攝影：陳嘉元

「外‧融嘉年華」 【 活動詳情 】 日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日) 時間 | 下午12時－ 4時 地點 | 中環添馬公園 費用 | 全免 查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com

第一次遇見Donna，她立刻打開ipad裏的相冊， 一個個相冊規劃整理好她過往28年來累積而來的一點成就，一本相冊介紹她設計的紋身作品、另一本介紹她為昔日僱主繪畫的後花園、一本是她繪畫的人像素描，還有一本相冊，內裏有過百張人像相片，是waiting list「排期」求畫的客人。

自研「山寨版」紋身 周日辦工作坊

每逢周日，Donna就坐在中環的街頭被其他菲傭環擁，她們拉開上衣肆無忌憚地露出自己的背、肚、手臂、大腿，期待Donna筆下的紋身。Donna攤開工具袋，紋身工具原來就只是黑、白、藍色的油性marker，十分鐘就能繪製而成的「山寨版紋身」，「我也細選過幾種油性筆，發現這種最好，即使平日要做粗活，圖案也能保持1星期啊！」Donna自少喜歡畫畫，偶爾無聊地在自己手上畫上圖案，卻引來同鄉注意，請求Donna替她們「紋身」，更定期在Facebook上自組工作坊，邀請外傭參與。「因為菲傭很喜歡自拍，不同部位的紋身，可以啟發她們擺更多不同的甫士。」她們喜歡自拍，「因為一星期就只有這一天可以裝扮，做回自己。」另一菲傭補充說：「更重要是拍一張照片，上載到Facebook，讓家人放心我們在香港生活得好好。」

Donna的紋身作品。

Donna的素描作品。

Donna的素描作品。

Donna前僱主讓Donna繪畫自己的花園。

第一份工作是惡夢：日睡三小時、僱主要求午夜後燒烤

甫士或擺弄出假象。每一個來港的外傭，都是進行一場命運賭博，又像滾桶裏的攪珠，隨機地送到另一個人的掌心。「來港兩年後，我才有機會做我喜歡做的事，就是執筆畫畫。」Donna說。

Donna 今年28歲，2014年來香港，憶述來港後第一份工作，寄居在一個三千呎的別墅，一個家的寬敞遠超她的想像，三層的房子有兩個車位和兩個花園。她每早凌晨五時起床給僱主幾個月大的幼子餵食，然後煮早餐、護送大兒子上學、清潔三層的房子...「我很忙碌，很多時候根本沒有時間吃午飯，一直工作至凌晨兩時，如果僱主未睡，我不能先睡。」她說僱主兩夫婦喜歡午夜邊吃宵夜邊看電影，「他們要我給他們燒烤食物。」然後兩三個小時後，少主又吵著她要起床。在寬敞的樓房裏，她想到從前破舊的家還好。

紙和筆是我的出口，但鉛筆很貴

三千呎的別墅，她住了七個月，忍無可忍下請辭，後來轉過幾戶人家，直至兩年後2016年，她碰上一個當警察的僱主，「他們是第一個會關心我，和我談心事，問我的家鄉童年。」她家裏有七兄弟姐妹。母親做針黹手作，父親大多時候無業。家裏奉行一套制度，阿大照顧阿二，,阿二照顧阿三，Donna算是幸運，她排行第六，在她之下就只有一個弟弟，「現在大部份薪水都用來供讀弟弟讀大學和供養父親。弟弟25歲了，沒有做任何工作。」菲律賓就像一個靠女人來復興的地方，男人都壓在女人的肩膀上。「飯很貴，從前我們都是吃即食麵。」煮一大碗麵，每人只吃幾口，「所以每一天都活在掙扎之中。」而紙和筆是她的出口。「還好，學校裏有鉛筆。」她記得每一枝鉛筆用盡至一口釘的長度，還是會努力地讓筆跑完它當跑的路。「以前鉛筆好貴，我不會畫人像素描，都只是繪畫一些抽象的圖案。」

僱主帶她到畫具店任意挑選

新僱主知道她喜歡畫畫，帶她到畫具店挑選她喜歡的畫具，她毫不客氣地挑選最昂貴的彩色木顏色、素描專用的鉛筆，「他買了二千幾元。」她的畫，從黑白變成彩色。「但我唔捨得用，用顏色筆只畫了兩幅人像。」一幅獻給《High School Musical》男神Zac Elfron，就連她喜歡的韓劇偶像金秀賢，也只屬「鉛筆」級數之列，「另一幅是畫給一個英國女士，她說喜歡我的畫，在Facebook請我給她畫一幅。」於是她用色彩答謝女士的賞識。她把素描畫作在Facebook專頁上分享，不少居港的菲律賓人和外國人都慕名求畫。她笑言一張明星的素描大約花兩小時，「很多樣子不美的臉孔要花更長的時間，雖然我不太享受，但為了多賺十元八塊也沒法子。」

繪畫僱主後花園：猶豫兩天不敢下筆

新僱主的房子大小剛好，1500呎，她的工作就只是打理後花園，「他著我負責淋花便行。後來他邀請我把他的後花園繪成一個新天地。」千萬的房子，她猶豫了兩天不敢下筆，「你畫什麼也可，不用怕。」僱主說。僱主喜歡大自然，她把大門變成竹林，地變成湖，畫上木橋和石路，讓人走過欣賞幾條肥大的錦鯉，她還「點石成金」，把幾塊大石春變成烏龜和甲蟲。她花了三個月把後花園像變成一個幼稚園的模樣。「有客人來到，僱主必先介紹後花園，然後說是我的功勞。那刻，我很自豪。」被肯定的感覺，像從枱底裏走出來。「我每一晚睡覺前都很期待明天快點來臨，計劃要畫什麼上去。」那段日子她樂得清閒，完成家務，便練習人像素描。直至去年僱主退休，不用再聘請家傭，她便離開這個曾留下她筆觸的地方。她回到菲律賓，「當地一間補習社在Facebook看過我畫的後花園，一直等著我回去幫忙繪畫成動物園，然後才正式開幕。」

「我希望將來可以學習真正的紋身技術，回到菲律賓後能成為紋身師。」Donna說。