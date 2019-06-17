【一件事 ‧ 逃犯條例】高中生罷考抗爭：政府強行修例是強姦犯

「6‧12 一個人野餐」演變出來的抗爭，那天很多站出來的年輕人都沒能預料。一群被稱之為「自由閪」的抗爭者、學生，都是被內心對自由的渴望驅使下走出來。當天於現場自發當物資支援學生，有的甚至是罷考而來，他說：「你問我為自由犧牲了什麼 ，其實罷考真的不算多。但前線的人放棄了他們的安全，很多人甚至當自己是死士 ，很多人說都不肯定能否看見明天的太陽 。」 訪問兩位年輕抗爭者時，那位自由烈士就站在大廈上，訪問過後迎來悲痛的消息。想起學生那番話，更覺諷刺。 突破輔導中心昨日於太古廣場外設置心靈支援站。突破輔導中心高級心理輔導員廖暉清指： 「6.12過後，年輕人仍在衝擊的心理狀態。關注社會公義多於照顧自己，未有一個空間消化自己的感受。」 受訪學生只是負責物資支援，卻也被政府歸類為暴動者，訪問時以眼罩、口罩保護自己，遮遮掩掩的情況下才能暢所欲言。「未修例之先，言論自由已收窄至如此地步。」這就是年輕人原因抗爭的原因。 6.12過後，他們的心情如何平伏？他們又為何心存盼望，或感到絕望？兩位年輕「自由閪」有話說。

中五示威者：「催淚彈傷害真的很大，不是開玩笑 。那天有哭，是因為催淚彈，但更重要是對社會和政府的無奈與失望 。」

請注意情緒 給予空間消化自己感受

自6‧12後不同機構提供情緒輔導支援，若有人持續出現焦慮、驚恐、頭痛、難以專注、憤怒的情緒反應，應先關注自己的心理狀況。突破輔導中心高級心理輔導員廖暉清指，暫時求助的個案不多，原因是「年輕人仍在衝擊的心理狀態，關注社會公義多於照顧自己，未有一個空間消化自己的感受。」

訪問兩位分別中五、中六的示威者，6.12後回到日常，中五生回到學校考試：「但心情未平伏，考聆聽、數學時會不自覺到想『不知金鐘那邊的示威行動發展如？政府撤回修例沒有？我應否再去現場』。中六示威者又指：「仍然心情低落、憤怒、不解，點解政府要咁對我哋？甚至曾令我質疑當天的決定係咪啱。」

突破輔導中心製作 「情緒支援」懶人包讓大眾「防身」，請點擊下圖細閱：

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中六示威學生：「心情難以平伏︳低落，唔明政府點解要咁對我哋？點解行動升級後，依然唔係全面撤回(逃犯條例修訂)」

心理輔導員：自雨傘運動後，社會紛亂令年輕人情緒不穩

自雨傘運動後，突破輔導中心一直關注社會運動、政治環境氣候，對年輕人造成的心理壓力。「這幾年間社會紛亂，令年輕人的情緒常處於不穩的狀態。」上周6月11日、12時示威行動過後，有年輕人向輔導員分享：「不甘心活於謊言的世界。有一種存活於真實與虛假之間的迷惘。」廖暉清補充：「他們真的這樣說。他們會覺得政府不聽他們的意見。政府不應該誠實嗎？而這一種對政府的不信任的影響，是令年輕人對人與人之間、人與社會之間缺乏信任。」

是次訪問的一位中六年輕示威者，他點頭說是，認同「那種存活於真實與虛假之間的迷惘」，說：「電視新聞台有審查機制，電視上所看見的一言一語，都要小心分析，其實很疲累。」另一位中五生又說：「其實不僅是是次逃犯條例的事件，大家對政府已經失去信心，不知政府在做什麼對其完全絕望。」

6月15日有一名男子從太古廣場向政府進行「死諫」，要求全面撤回逃犯修訂條例。翌日，市民獻上白花。

中學示威者：「6.12沒有領袖還好，大家更自發、團結、目標清晰。」

特首林鄭月娥於記者會上說 6.12那天是一場有組織的衝擊，甚至是「暴動」。但事實是，當天他去到現場，「原本只想留在添馬公園，但由早上八時，消磨時間至十一時，開始覺得唔耐煩，感覺政府不理會我們，我不想再呆下去，於是自發做物資支援。」，「 大家都是自發性 清楚知道沒有一個領袖，更需要團結， 清楚自己要做什麼。」

中五示威者：「絕望，不僅對自己的未來，而是對政府。」廖暉清：「有部份年輕人會感到現時社會紛亂，節奏太快，很想出走。而走出來抗爭的年輕人，其實仍有一絲的盼望，可以揭示真相。」

中六的示威者說「仍有盼望」：「就像6月12日 一群年輕人可以好團結有目標地站出來 我相信一定可以改變政府。不絕望，只要相信， 就有可能。」

訪問尾聲，年輕人以周國賢《今生不回家》，寄寓香港年輕人不要離開這片土地，守護、等待自由開花。

年輕人盼港人留守香港

你我那美滿過去多添幾個箱才能搬走

還是 這裡有某對愛侶畢生耕種的 沉重到多五千個貨櫃都不夠

真不想失去這地那熱荳漿 熱麵包 或這街坊唱片舖

你的襯衫歸你 我的結他歸我 有些卻不可帶走

美夢離床太遠了 完全像子虛烏有

當一個新移民 切斷上半生 找一個新祖國繼續做人

回望每一組歸家腳印 沒想到 護照要蓋滿新的印

曾以為有家就是安穩 當天氣改變世道人心

再溫馨都感覺似被幽禁 至發現城牆外面曠野那天空不算暗

過去我怪責老友不肯忍到底離場出走

誰料 我愛你愛到最尾都不可永久 盡最大努力可以忍我都忍夠

真不想家裡有道闊大裂口 自睡房 裂出深海與山丘

切一半山給你 切一半海給我 有些愛無人願收

這段情來到這裡 回頭是一雙手扣

當一個新移民 切斷上半生 找一個新祖國繼續做人

回望每一組歸家腳印 沒想到 護照要蓋滿新的印

曾以為有家就是安穩 當天氣改變世道人心

再溫馨都感覺似被幽禁 至發現城牆外面曠野那天空不算暗

自願流落遠方找一塊地可親吻

也好過愚昧到 留在絕情地方等

舊風景過份夭心 舊相好見亦不忍

走 我不要等到就往生

還在講當日為何不做 當日為何無力勇敢

當一個新移民 窮途後再生 開一塊荒土盼黎明時份

年月已偷走烏黑髮鬢 奈何還是決定要分你已與我不相襯

曾以為有家就是安穩 怎知道深愛會淪為被困

我清楚走出去宇宙多暗 卻更是明瞭現在愛你也不可走太近

就算親別要走那麼近 就算親避到隱世小鎮