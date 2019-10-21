【海岸賽艇世錦賽】購票通前CEO半生縱橫商界　賽艇帶來絕對自由

身體上的殘疾，令Ajmal Victor Samuel（AJ）失去一般人行動自如的自由。這並未影響他發揮個人才能，縱橫商界大半生，是大家眼中的成功人士。直到他45歲那年，才有機會暫時拋開困擾多年的桎梏，那一年，他初次接觸划艇運動，在水上，他得到在陸地上從未體驗過的絕對自由。

成功商人又是成功運動員

在網上輸入AJ的全名，很容易就搜尋到他的輝煌履歷。現年54歲，曾任購票通（Cityline）行政總裁，任內最為人所知的項目包括建構整個城市電腦售票網系統，及為香港迪士尼樂園設計其售票系統。離職後創立跨國金融科技公司OCTO3 ，更擔任其集團主席至今，公司建立的ISO 8583標準，令越來越多電子支付方法在全球地區互聯互通。在商界得心應手，脫下西裝領帶，他又有另一個身份 ╴ 賽艇運動員。AJ曾多次代表香港參加展能賽艇比賽，並獲奬無數。包括在2015悉尼國際賽艇賽（Sydney International Rowing Regatta）PR1級別中，於男子單人雙槳艇項目奪得一面銀牌及後更在2018年在韓國舉行的亞洲盃 II 勇奪金牌。

在 AJ 僅僅9 年的「賽艇生涯」中，能夠取得這樣亮麗的成績表，他的實力無可置疑。AJ 坦言，與賽艇的緣分，始於一個龍舟活動。「當時他們邀請我去試划龍舟，但原來龍舟的停泊地點並沒有「無障礙設施」，最後要在沙田賽艇中心上落。」幾課以後，教練邀請AJ嘗試划艇，他爽快答應：「既然開始了龍舟，何不嘗試划艇？」通過了數個測試，最後加入了划艇隊，開始了屬於AJ的賽艇生涯。

在水上享受最大自由

賽艇運動絕對是另類的浪漫，有時既可享受單人艇的自在，或是在雙人及多人艇中體驗團隊合作。在專項運動技術層面，賽艇追求耐力與耐性，同時執着細緻精準的動作，在不同水域中搭配相應的技術。AJ 笑言，在海、湖泊及河流划艇時，恍如置身不同大自然的歷險，絕對是難得的體驗。但撼動 AJ 內心的，是賽艇給予 AJ最無拘無束的自由。「在平地，因受輪椅限制，我始終沒辦法如其他人一樣隨心所欲地活動。但坐在艇內，我與所有人都一樣，用同樣的技巧，透過賽艇去到任何心中想去的地方。」這份絕對自由，成為他一直嚮往賽艇的動力。

AJ說他在水上，與其他人無異，感覺非常自由。

AJ：「任何訓練都不困難」

展能賽艇是專為不同類別及程度的傷殘人士而設的，按個人活動能力分為PR1至PR3三大級別。AJ所屬的PR1組別，活動能力及限制最大，「只能運用肩膊及雙臂發力，軀幹只有輕微或沒有活動能力」。AJ上落艇需要別人幫忙，用的艇亦比較闊和重，每次划艇前需要用綁帶固定胸口，下盤及膝蓋。旁人看來可能認為很麻煩，他卻甘之如飴。

由學習到熟練，他足足花約一年時間，才能把賽艇控制自如，另外還要抽時間鍛鍊體能和賽艇技術，但相比日常訓練上的種種障礙，最困難的其實是分配時間，「生活中有很多不同事情我要去完成，同時我需要隔日、有時甚至每日來到划艇中心鍛鍊。因為我要和世界級運動員競爭，我要積極保持體型，不可鬆懈，所以時間分配就是最大的挑戰。除此而外，我在做自己熱愛的事，訓練多艱辛對我而言都不是問題。」

划一次艇不容易，但從沒有阻礙AJ繼續划艇。

海岸賽艇的獨特魅力

全程投入賽艇之前，AJ曾嘗試不同的水上運動，每一種都給予他自由自在的感覺，到底是什麼原因令他對海岸賽艇「專一」起來？「划艇一段日子後，我大概在兩年前第一次接觸海岸賽艇，它帶給我一份其他運動前所未有的感覺。」他續說，「海岸賽艇需要你去克服大自然，比賽時每一秒都要面對新挑戰，永遠無法預測會發生什麼事，非常刺激。」

首度與一般運動員同場較技

下月初他會「衝出亞洲、挑戰世界」，在香港參加「2019世界海岸賽艇錦標賽」，賽事對他有多重意義。「這個比賽第一次在亞洲舉行，並第一次在維多利亞港舉行，亦是首次展能運動員與一般運動員同場較勁。」面對許多的「第一次」，AJ 坦言：「這是關於我們如何展現自己，如何完成賽事，它未必當下會產生任何影響，但會帶給我們不同經驗，影響將來的比賽。今次的世錦賽會是個巨大挑戰，因為它從未發生。」他將會代表香港出戰雙人雙槳艇賽事，「可以代表香港，在香港參加這個比賽，會是個非常獨特的經驗，我非常驕傲。很多運動員都希望在維港賽艇，但他們從沒有這個機會，所以今次這是人生其中一個重大成就。」

可以與其他世界級的賽艇運動員在維港競技，對AJ來說意義重大。

可以在香港這個主場參賽，令AJ非常驕傲。

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽

賽事資料

比賽日期：11月1至3日（星期五至日）

比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心）

主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會

門票：不設門票，免費入場

最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships

Instagram：https://www.instagram.com/2019WRCC/