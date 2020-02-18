「出現的後遺症比當日染上沙士更可怕。」17年過去，蘇志強對當天的經歷仍未釋懷。

當年在五金工廠當老闆的他，在探病期間因換口罩時未有及時洗手而染病。他笑說當時曾取笑董太「洗手洗手洗手」的金句，直到確診一刻，他再也笑不出聲。

從確診、到隔離、到康復，他經歷了90天治療。他回復了正常生活，卻回復不了身體機能。「你會周身骨痛、情緒不安、更甚會覺得喘不過氣來。」事後，他證實當天因過度恐慌而患上抑鬱，至今仍然依靠藥物治療。

某天，他聽從朋友建議，到家中後山的主教山。行山後漸覺身體變強，心情也變好，當五金機械的他便自攜器材上山，仿物理治療器材興建健身設施，建立晨運樂園。「主教山拯救了我的人生」他說。

可是，「武漢肺炎」如霧般來襲，社會上出現搶口罩或物資的恐慌現象，反映香港人缺乏安全感， 因為大家深怕會再出現沙士般一發不可收拾的疫症。作為前沙士康復者的蘇先生坦言也害怕：「現在關鍵時刻不能再等政府救援，要自己做好自己。」

原來，沙士遺留下來的，對我們不止一場痛苦回憶，也是自那天便長久寄居於心裡的恐懼感。

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＊主教山位於石硤尾巴域街山上的配水庫，該處早已荒廢多年。自2008年開始，有有心人士開始在該處自發搭建健身設施。地政總署曾於2017年派員清拆，卻遭街坊反對，主教山問題一直懸而未決。去年年初，水務署正考慮交回管理權，該處日後或有機會正式開放予大眾使用。