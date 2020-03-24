【新冠肺炎】壓力大致呼吸困難 社工IRIS：照顧者以為中肺炎！

她，見證照顧者壓力大致呼吸困難； 她，認為婦女不應只是照顧者； 她，疫症下只能擔當陪伴的角色； 她，是香港婦女中心協會社工 — Iris。 一起聽聽她的故事。

【隱形香港 X 01心意】在「疫境」中向媽媽們送暖！ <<< 一CLICK支持基層婦女

隨著新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在世界各地迅速擴散，本港正面臨第二波爆發，社會各界加緊防疫抗疫工作的同時，特區政府亦表明按目前情況，自農曆新年假期停課至今的中小學、幼稚園和特殊學校學生將難以於4月20日全面復課，意味小朋友待在家中的時間將會更長，令不少家長倍感壓力。

部分基層婦女甚至被迫停工，留家照顧子女、料理家務，家庭收入減少之餘，長時間與子女困在狹小的家中，更造成「情緒困獸鬥」，令她們承受極大的精神壓力。

疫症爆發後，我認識好多媽媽嘅情緒都爆晒煲，因為呢段時間嘅生活實在太崩緊... 佢哋唔夠膽搵人幫手，怕人哋話自己唔係一個稱職嘅阿媽。 Iris / 服務基層婦女的社工

壓力瀕爆煲 基層婦女：「今次唔係你死就係我亡」

為照顧者提供喘息空間，是舒緩其壓力的重要一環，惟本港的資助託兒服務名額嚴重不足，實難以回應眾多基層家庭的急切需要。幸好，有慈善團體早於疫症前已提供收費相宜的託兒服務，讓基層婦女能從24小時照顧家庭的生活中獲得喘息空間，更有權選擇是否擔任全職家庭主婦，毋須再為照顧家庭而放棄發揮個人才能、發展事業的機會。

女性唔只係照顧者、人哋老婆、人哋阿媽，都可以有自己嘅生活，而我哋嘅託兒服務希望為佢哋製造為自己而活嘅空間。 Iris / 服務基層婦女的社工

今期「anotHer story」就讓我們聽聽香港婦女中心協會社工Iris的分享，了解婦女擔任無償家庭照顧者的故事和箇中辛酸，並希望您能肯定其付出，支持依靠民間捐款營運的「姿深褓姆託兒服務」，在「疫境」中向媽媽們送暖！

請即登入「01心意」平台，支持香港婦女中心協會的「姿深褓姆託兒服務」！