黑工｜小紅書暗號「高紡」意指假身份證　蛇頭一條龍服務介紹散工

【黑工招聘內幕之二：蛇頭助辦假證應徵散工】內地社交平台小紅書上出現大量涉嫌招聘「黑工」來港工作的帖文，港府表明一旦發現，將要求內地相關部門跟進並將帖文下架。《香港01》發現部分帖文以「高紡」作為暗號，其中一名發帖者提供一條龍服務，包括介紹散工、出租床位，甚至能辦理「高紡（仿）證」，即虛假香港身份證，費用為4,000元人民幣（折合港幣4,372元）。他稱「高仿證」缺乏某些防偽特徵，「95%的老闆都能看出來，只要他用你就說明他不在意。」



入境處今年首8個月拘捕869名非法勞工，當中六成為內地居民，部分人持假證，處方近期亦發現不少僱主未採取切實可行的步驟核實求職者身份。勞聯立法會議員林振昇表示隨着內地社交平台普及，僱主和黑工毋須見面已能安排來港工作，令情況更猖獗，相信亦是飲食、裝修等行業失業率升高的原因之一。



《香港01》發現部分帖文以「高紡」作為暗號，懷疑代表虛假香港身份證。（小紅書截圖）

部份帖文則註明「必須真ID（身份證）」。（小紅書截圖）

有小紅書帖文標明「通行証就行」，提供樓面、侍應等香港炒散工作。（小紅書截圖）

小紅書上招聘散工 「高紡」成暗號意指假身份證

內地社交平台小紅書近期有大量招聘香港散工、兼職的廣告，涵蓋樓面、清潔、裝修、攝影等，部份標明持港澳通行証便可，疑似做黑工。

其中一個帳戶聘請洗碗工、雜工、倉務員、貼瓷磚男工、清潔女工、搬運工等，時薪由60元至150元，大部份以現金出糧。部份帖文列明「必須真ID」，即必須持有真實的香港身份證，更多帖文則標明「高紡」或「高仿」，還註明「看懂的來」。

《香港01》記者聯絡該帳號持有人應徵，表明沒有香港身份證，對方聲稱「證必須要有，仿真的也行」。（微信對話截圖）

蛇頭稱人民幣4000元可辦「高仿證」

其中一份兼職樓面工作，時薪70元，逢星期一至五每日工作4小時，每星期現金支薪。《香港01》記者「放蛇」聯絡該帳號持有人應徵，表明沒有香港身份證，對方聲稱「證必須要有，仿真的也行」。他提出收取4,000元人民幣（折合4,376港元）協助辦證，應徵者只需要提供姓名、年齡及證件相，證件一星期到手。

該蛇頭提供手機圖庫截圖，裏面有多張疑似香港身份證的相片，以佐證他曾為多人辦「高仿證」。

蛇頭提供影片，指以紫光燈照射真實身份證背面，會出現煙花圖案，「高仿證」則沒有。

蛇頭：老闆用你就說明他不在意是「高仿證」

該蛇頭提供手機圖庫截圖，裏面有多張疑似香港身份證的相片，以佐證他曾為多人辦「高仿證」。他坦言「高仿證」跟真實「肯定是有差別的」，例如以紫光燈照射假證背面，缺少防偽特徵的煙花圖案。不過，他稱「你就正常做個散工高紡（仿）的也差不多夠用」。

95%的老闆都能看出來，只要他用你就說明他不在意…… 香港這種人有十幾萬呢。 小紅書招聘散工蛇頭

蛇頭續稱，無論持有香港身份證還是「高仿證」，工資一樣，「主要看老闆用不用你了」，懂得說廣東話更好。他又稱最近負責辦證的人「出了事」，但拿着「高仿證」去工作的人「沒事」。

小紅書招聘散工蛇頭稱只要老闆聘用就說明他不在意使用假證，又稱「香港這種人有十幾萬呢」。（微信對話截圖）

辦證、介紹工作、出租床位 一條龍服務

蛇頭表示，付款後證件一星期到手，會約在地鐵站交收。他之後會安排工作，應徵前需要先支付1,000元人民幣介紹費，如果不通過求職面試，他會全額退回款項或協助找其他工作。他又表示大部份應徵者直接不回深圳，會在香港過夜，他正出租一個位於荃灣上下格床床位。

立法會議員、港九勞工社團聯會主席林振昇表示，疫情後較多僱主和蛇頭透過社交媒體安排黑工來港工作，令情況更猖獗。（資料圖片/梁鵬威攝）

林振昇：疫情後經社交媒體安排來港 黑工情況更猖獗

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇表示香港一直有黑工問題，但社會復常後模式改變，黑工由以往在較偏遠的酒樓、地盤、車場工作，改為滲透至上門個人服務，例如點對點私家車司機、家庭清潔助理、家居裝修等。他亦認為由於內地社交媒體普及，愈來愈多僱主經小紅書等平台招聘黑工，雙方毋須見面，僅透過微信等聯絡已經可以輕易安排來港工作。

林振昇認為黑工影響香港工人就業，提到香港最新失業率升至3.7%，飲食業達6.4%，裝修更達8%。

我哋懷疑失業率（升高）其中一個因素，可能同呢啲行業比較多黑工有關⋯⋯你可以話更猖獗，主要係模式轉變咗，透過社交媒體直接聯絡。 立法會議員林振昇

現時聘用黑工的僱主最高會被罰款50萬元和監禁10年，林振昇表示近年案例判刑未達最高水平，阻嚇性或許不足，建議政府有需要時再修改法例。保安局局長鄧炳強早前則指入境處會密切留意，有需要時考慮就判刑提出覆核。

入境處近期在各區打擊非法勞工，發現不少僱主未採取切實可行的步驟核實求職者身分。（入境處圖片）

首8月拘869名黑工 有僱主沒核實求職者身份

入境處近期在各區打擊非法勞工，將拘捕黑工及其僱主的片段及相片頻頻上載到小紅書及微博，更表示近期發現不少僱主未採取切實可行的步驟核實求職者身分，提醒僱主除了查閱身份證外，亦應該主動查詢。

入境處今年首8個月拘捕869名非法勞工，當中近六成、有515人為內地居民，被捕人主要從事餐飲、建造及清潔行業。自去年12月1日恢復深圳市居民「一簽多行」來港，至今年8月有37人持該簽證做黑工被捕。

保安局局長鄧炳強今月10日在立法會指，如入境處發現招聘黑工的帖文，會與內地當局交換情報，要求相關平台「下架」涉事帖文等。（資料圖片/廖雁雄攝）

入境處「網上巡邏」 擬促內地平台下架招黑工帖文

入境處表示會主動「網上巡邏」及「放蛇」，打擊有人利用網上平台招攬生意，安排黑工來港。保安局局長鄧炳強今月10日在立法會亦指，如處方發現招聘黑工的帖文，會與內地當局交換情報，要求相關平台「下架」涉事帖文等。

▼ 入境處近期各區打擊黑工 ▼

