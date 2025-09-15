黑工．放蛇直擊｜經小紅書招內地黑工　亞博叫賣SJ周邊酬320人仔

【黑工招聘內幕之一：演唱會周邊產品促銷員】內地社交平台小紅書有用戶近月招聘「促銷女生」到香港賣明星應援周邊產品，《香港01》記者自稱持港澳通行證應徵，對方安排本月6日到韓團Super Junior亞博演唱會一帶，販賣應援手燈等產品，工作9小時有320元人民幣（折合350港元）報酬。



該名男子自稱來自上海，演唱會舉行期間暫住深圳，即日來回香港散貨。被問到持通行證散貨會否被捕，他表示「這邊沒人管，要是抓人的話，我們今天都回不去（內地）」。到演唱會當日，他聲稱經羅湖入境香港被海關截查行李，遂安排另一名操普通話的賣家向記者提供貨品，並要求交出通行證，至下班時交出售貨所得款項，才能領回證件及酬勞。



當日亞博有至少10人散貨，出售印有Super Junior名字或成員肖像的扇子、衣服及應援手燈。有操普通話的賣家表明聽不懂廣東話，直認從內地來港散貨，在尖沙咀住了一晚。記者向8名賣家查詢身份，當中僅一人自稱香港人，有三人直認來自內地，亦有賣家聲稱住在天水圍，稱正辦理香港身份證。



當日亞博有至少10人散貨，出售印有Super Junior名字或成員肖像的扇子、衣服及應援手燈。（譚曉彤攝）

韓團Super Junior亞博演唱會一帶，至少10人販賣應援手燈等產品。（譚曉彤攝）

有人招募「促銷女生」 標明只需持有港澳通行證

內地社交平台小紅書近月湧現大量香港兼職、散工招聘廣告，部份標明只需持有港澳通行證，疑似是招募黑工。

有人8月中招募多名「促銷女生」，到銅鑼灣販賣明星應援周邊產品，底薪300元人民幣（折合328港元），每天工作12小時，當中有兩小時休息。帖文註明在羅湖口岸集合，下班可報銷車費最多40元。

蛇頭急聘人手賣Super Junior周邊 指港人工資太高「用不起」

《香港01》記者8月底透過微信「放蛇」聯絡該小紅書用戶，自稱持有港澳通行證。該名男子聲稱來自上海，會到會去深圳、香港、澳門等地賣周邊產品。他8月底時聲稱暫時未有工作，稍後再通知。

韓國男團Super Junior 9月5日及6日在亞洲博覽館舉辦兩場演唱會，該名蛇頭於第一場當日聯絡記者，表示需要人手翌日售賣應援手燈、絲巾等，由下午2時工作至晚上11時有320元人民幣酬勞，銷售額超過1,500元的部分可以抽佣10%。他表示「用不起」香港人，因為工資太高。

記者問若售貨時被警察發現持通行證怎樣辦，蛇頭表示不會有人理會。（微信對話截圖）

持通行證售貨 稱「這邊沒人管」、「警察不管你」

他表示自己於第一場演唱會完結後，返回深圳，翌日再來港。記者問若售貨時被警察發現持通行證怎樣辦，蛇頭表示不會有人理會。

這邊沒人管，警察又不管你…… 要是抓人的話，我們今天都回不去（內地）。 招聘「促銷女生」上海蛇頭（微信對話截圖）

蛇頭說視乎客人的衣着開價，舉例官方店以320元出售的手燈，他會開價400至500元。（微信對話截圖）

指導記者不要說普通話 按客人衣着開價

蛇頭表示演唱會首日生意不錯，因為在亞博的演唱會官方應援商店開賣不久，手燈已售罄，所以很多客人光顧，大部分都是香港人。他指導記者到場後「不要說普通話，全部說粵語」，又說視乎客人的衣着開價，舉例官方店以320元出售的手燈，他會開價400至500元。

你看他衣着…… 要是LV，一身奢侈品，你就賣貴一點。 招聘「促銷女生」上海蛇頭

韓團Super Junior 9月5日、6日在亞博舉行演唱會。（任葆穎攝）

有歌迷手持應援手燈自拍。（譚曉彤攝）

開工當日稱羅湖入境香港一度被海關扣查

到Super Junior第二場演唱會當日，到原訂開工時間蛇頭尚未現身。他經微信致電記者，以普通話表示經羅湖口岸入境香港時一度被扣查，「他看我箱子裏是甚麼東西，螢光棒（手燈）看起來很像香煙，以為我帶了很多香煙。」他稱正趕赴亞博，安排他的朋友把貨品交給記者，開始售賣。

拿兩個燈，然後你拿你的通行證給她，然後散場的時候，給你結工資的時候再把通行證給你。 招聘「促銷女生」上海蛇頭

該賣家帶記者到亞博連接天際萬豪酒店的天橋，行李箱內有大批印有Super Junior成員肖像的扇子、T恤、手燈等，不時有途經的歌迷查看貨品及問價。（楊凱力攝）

賣家帶記者到亞博連接天際萬豪酒店的天橋，行李箱內有大批印有Super Junior成員肖像的扇子、T恤、手燈等，不時有途經的歌迷查看貨品及問價。（譚曉彤攝）

賣家拿出兩支應援手燈，要求記者以通行證交換，稱「你拿他的貨，你又沒有押金給他，到時候跑了，人家去哪裡找人？」（譚曉彤攝）

要求交出通行證以換取貨品

蛇頭安排的女性賣家操普通話，拿着行李箱，約記者於亞博一處會合，有保安立即上前跟隨。該賣家帶記者到亞博連接天際萬豪酒店的天橋，打開行李箱，裏面有大批印有Super Junior成員肖像的扇子、T恤、手燈等，不時有途經的歌迷查看貨品及問價。她表示會在亞博不固定的地方售貨，「在裏面可以賣但保安會趕。」

她拿出兩支應援手燈，要求記者以通行證交換，稱「你拿他的貨，你又沒有押金給他，到時候跑了，人家去哪裡找人？」記者不願意，最終沒有領取貨品，亦沒有見過自稱來自上海的蛇頭。

當日亞博有至少10人散貨，出售印有Super Junior名字或成員肖像的扇子、衣服及應援手燈。（任葆穎攝）

有叫賣者用單車鎖把裝滿貨品的行李箱繫在天橋欄桿。（譚曉彤攝）

+ 2

至少10名賣家散貨 有人直認內地來港

亞博的保安員採取「人盯人」戰術，貼身監察拿着大型行李箱的賣家，不准他們在場內散貨。場外連接亞博場館的行人天橋成了應援物品「集散地」，高峰期有10人叫賣，出售手燈、印有Super Junior成員肖像的扇子、T恤等，不少歌迷上前問價及交易。部份時段雖然未見兜售者蹤跡，有人用單車鎖把裝滿貨品的行李箱繫在天橋欄桿。

其中一名賣應援手燈的女士，記者以顧客身份至少4次問及該手燈屬第幾代、是否真貨？對方有如「搭錯線」，以普通話回應「300（元）」，後來問「你們不會說普通話嗎？」她透露一連兩日在亞博周邊賣貨，於尖沙咀租住價格便宜酒店留宿一宵。

其中一名賣應援手燈的女士，記者以顧客身份至少4次問及該手燈屬第幾代、是否真貨？對方有如「搭錯線」，以普通話回應「300（元）」，後來問「你們不會說普通話嗎？」（譚曉彤攝）

有人稱住天水圍 正在辦理身份證

另一檔口有4名女士售賣應援扇、絲巾、髮帶等，其中一名操廣東話女士否認是黑工，稱「我哋住天水圍」，又透露在天橋兜售期間不時被保安驅趕。她展示一款印有Super Junior成員肖像的應援扇，聲稱是上海演唱會的周邊產品，其公司早前接單搶購，「啲人畀錢我哋幫佢搶…… 類似黃牛咁搶。」

內地歌手周深應援藍白色髮帶魚目混珠

她們又向記者兜售一款髮帶，雖然是Super Junior所屬的應援顏色藍白色，但卻標記內地歌手周深的名稱及出生日期。

歌迷鍾小姐認為賣家在會場一帶售賣疑似假貨或有損香港形象。她又批評大會安排不善，每日只限量發售50個應援燈，又稱其朋友在開售前一小時到場仍無法購買，認為此舉令「黃牛」及散貨者有機可乘，希望主辦方設法杜絕非法行為。

該檔口有4名女士售賣應援扇、絲巾、髮帶等，其中一名操廣東話女士否認是黑工，稱「我哋住天水圍」。（譚曉彤攝）

有賣家向記者兜售一款髮帶，雖然是Super Junior所屬的應援顏色藍白色，但卻標記內地歌手周深的名稱及出生日期。（任葆穎攝）

八名賣家僅一人自稱港人 另一人稱仍在辦理身份證

記者向八名賣家追問他們是否持有香港身份證、是否涉嫌做黑工。大部份人急步離開，迴避提問。有一人自稱香港人，另一自稱住天水圍的賣家聲稱丈夫是香港人，自己仍在辦理香港居民身份證。

有3人承認並非香港人，當中一名操普通話的賣家表示「我要回酒店」，當被問及是否香港人時表示「不是啊」，然後跑走。

記者向7名賣家追問他們是否持有香港身份證、是否涉嫌做黑工。大部份人急步離開，迴避提問。(楊凱力攝)

一人自稱住天水圍的賣家稱丈夫是香港人，自己仍在辦理香港居民身份證。(楊凱力攝)

一名操普通話的賣家表示「我要回酒店」，被問及是否香港人時表示「不是啊」，然後跑走。(楊凱力攝)

何敬康料情況更猖獗 促政府加強打擊

新民黨選委會界別立法會議員何敬康表示，過往亦見過演唱會周邊有人叫賣，相信隨着香港舉辦更多演唱會及盛事，有不法之徒借機犯罪。他促請政府加強巡查，嚴打黑工並保障消費者權益。

當香港的演唱會經濟來年趨勢一定是愈辦愈好的情況下，我亦預期這類型的犯罪活動，亦會愈來愈猖獗。 新民黨選委會界別立法會議員何敬康

新民黨立法會議員何敬康促請政府加強巡查，嚴打黑工並保障消費者權益。（資料圖片／鄭子峰攝）

持通行證出售貨品違法 港擬與內地合作下架招黑工帖文

根據《入境規例》，以訪客身份入境香港人士，不得向公眾直接出售貨品，最高可被判罰款港幣5萬元及入獄兩年。保安局局長鄧炳強今月10日在立法會表示，會促請內地當局與內地網上平台跟進，例如要求「下架」涉及安排黑工來港工作的帖文。

亞博回覆表示一向以場館秩序及訪客安全為首要考慮，如發現懷疑違法行為或可疑情況，會按既定程序處理及通報有關部門跟進。對於場館外圍的活動或個別人士行為，亞博亦會加強保安巡查。