19歲跨女遭校方刁難退學　感激母親同行：媽媽比我想像中更好

撰文： 陳芷慧 最後更新日期： 2021-05-24 22:19

進到Sabrina的房間，書架、抽屜、露台都放滿她的電子零件；她的床舖是卡通狐狸，床上也放了好幾隻小狐狸的公仔，也身穿了一件狐狸卡通的上衣，「狐狸是代表我的動物 (self-representation)。」狐狸，不反映牠/他/她的性別，卻象徵Sabrina的機智，又帶點可愛的傻氣。更重要是，孤狸是能適應黑暗。

Sabrina原生性別為男性，於兩年前16歲的時候，向家人「出櫃」，坦白有性別不安，開始接受荷爾蒙補充療法（hormone replacement therapy）。即使生於圍村的家庭，家人也沒有指責，只是驚恐、 彷徨、傷心、擔心，到後來坦然面對；家人從零開始不斷學習性別議題，「甚或陪伴她面對學校學習情況，很憤怒，很多複雜的情緒混和在一起！」媽媽憶述。

面對學校的刁難，剛19歲的Sabrina於去年退學了。關於學校的事，Sabrina不欲再提。

媽媽說：「她其實是資優生，曾在世界數學解難比賽中獲得double distinction。」她自少便充滿實驗精神，未曾上初小，便找錫紙摺疊起來，加上鱷魚鋏和他錶，研究能否通電做跳舞毯。她是一個很獨特，很有想法，而且很聰穎的孩子。然而，在成長的過程，身體帶給她的困擾，讓她無法適應外面的世界，無法在充滿壓力的環境下學習，「在香港教育制度中，很多時候都需要際遇。」媽媽嘆息。

「而在這件事情上，好的是她願意坦白去處理。」媽媽說。現在的Sabrina，不再躲在自己的角落，她的改變不僅在表徵上，更重要的是她經常笑。性別過渡，不單是個人的事，也是一個家庭共同面對的經歷，對母親而言，這次訪問也是一個come out，「我想她知道，我一直在陪伴她。」

在香港的教育制度中，性別的定義往往過於簡單化地以男和女來區分。事實是，性別是一個很闊的光譜，男女以外，還有跨性別；甚或一個人可以有不同面向。而在跨性別的議題上，社會總是「變性」，或「性別轉換」來形容。然而，對於很多跨性別人士而言，不是從男變女，或從女變男，而是在某時段終於能夠展現自己的認同的性別。因此，「transition」更正確的概念應是「性別過渡」---這是一個過程。

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