撰文： 王佳芝 最後更新日期： 2021-07-06 13:12

5000元電子消費券上周日（7/4）開始接受登記申請，市民需要在指定時間內上網登記，並選擇4個指定電子支付平台中其中一個使用消費券，程序包括上載個人身份證複本等等，程序繁複，使用者更要懂得使用電子支付平台付款。

對於一眾基層及長者而言，5000元固然可為他們解生活上燃眉之急，但面對繁複的登記程序，以至派錢後的使用方法，對他們而言成了大難題，變相是「有錢都用唔到」。

就在政府開放電子消費券網上登記翌日，位於深水埗的香港社區協會組織辦公室內人頭湧湧，他們大部份都是低收入基層人士，香港社區組織協會幹事吳衛東及其他社工均忙於為他們解答登記消費券問題，他認為政府今次「派錢變擾民」，求助者之一的阿力斥政府硬谷電子支付平台「其實係為咗啲財團」。

68歲的阿力經常到物價較低的深水埗購買日用品，但無奈該區甚少店舖提供電子支付，擔心電子消費券「得物無所用」。

香港社區組織協會幹事吳衛東（左）指，近日接獲大量查詢消費券登記方法的基層長者求助。

政府開放消費券網上登記翌日，位於深水埗的香港社區組織協會辦公室擠滿查詢登記程序的基層長者。

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