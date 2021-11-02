留下來的人｜六四工人領袖「韓東方」談移民：香港人不能傳播恐懼

那天，我們在東涌機場維修區看着晚霞。韓東方想起了1993年的時候，在廣洲被逮介出境的那天，「那是5點左右，跟現在的夕陽一樣。」韓東方年輕時是一位鐵路工人，1989年與其他工人組建「北京市工人自治聯合會」，六四後「自首」被捕，在牢中度過22個月，因為肺病到美國保外就醫，後來經香港回到廣洲，就在廣洲被逮介出境。

他參與六四是一個偶然；來到香港也是一個偶然。然而，與其說人生是由偶然來組成，他作為基督徒，更願意相信是一種命定。回顧過往28年，在一國兩制下的香港，他反而能在中國工運上推開一個更廣闊的空間，「我相信上天是有意讓我留在香港。」韓東方說。

他說，97年移民潮和現在，經常有人會問他為甚麼不走。縱然他經常說仍在回北方的路上，但是他慢慢地發現自己離不開這個地方，「當面對選擇時，你才會知道有些事情是你割捨不下。」他年輕時隨着鐵路走遍中國大江南北，到了後來推動工人運動，亦到過世界各地。他說風景雖好，但外國就不是家。更重要的是，「生活不應該只為了舒適的生活，能夠推動制度的改變，我覺得挺有意思。」

對於土地那種濃厚的情意結，他慢慢地說起了父親當年跟他的一番話。他最後一次回山西探望老父，是1989年5月。父親跟他說，若他在北京不開心就回來，「就算北京的高樓大廈沒了，人還地，土地還在，甚麼都沒了以後，人還是未有土地不行。」人離故鄉經歷種種，現在的他對這番話有更深入的了解，「從遠古開始到現在，人和土地的關係從未脫離過。」父親對土地的情感，深深地植根在他的心裏。也許正因如此，他當年被逮介出境時，在路途上跟警察說：「如果我犯罪了，你們應該抓我，不應該把我送走。」

所以，論到移民潮的話題上，沒有對錯，只是他覺得「有些事情，是值得你冒一些風險。而且，風險高低也只是相對，到那個時候你才知道是否值得。」韓東方除了八九民運的背景，還擁有多元的身份，中國人、香港人、移民者，他仍然留在這一片土地的信念，給我們香港人怎樣的啟發？