5歲童癌症復發命危　母求針藥增6成存活率：還有希望為何要放棄?

嘉俊捱過這麼多次化療，這麼痛也堅持住。我們也不會再放棄。為令他重獲新生，我們想再努力一次。 嘉俊媽媽

現年五歲的梁嘉俊，四年前在腎上腺發現有第四期神經母細胞腫瘤，嘔吐不止，肚更脹得像西瓜一樣。他接受多次化療、電療、免疫治療，並進行了自體血幹細胞移植及開肚手術後，終於逐漸康復，當母親滿心歡喜，以為嘉俊可以重新經歷正常的童年時，他的病情在今年再度惡化，這次癌細胞更擴散至腦部。



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嘉俊因為病情和疫情，只在幼稚園度過半個學期，他的童年主要在醫院和家中度過。想出去玩就只能靠幻想。有次和母親說，自己做夢看到爸爸和自己在沙灘嬉水，玩得非常開心，令母親心酸不已。

看着嘉俊的身體狀況不斷變差，母親一度想放棄，甚至告訴醫生有關捐贈嘉俊器官的意願，遺愛人間。但醫生跟她說，現在美國有一種新藥，可以令嘉俊在完成所有治療後，存活率高達六成，這個好消息讓她重燃希望。嘉俊19歲的哥哥亦同時願意捐出骨髓，幫助自己的弟弟重獲新生。

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然而，嘉俊接下來要面對的五次自費免疫治療總開支高達一百八十多萬，對於他們來說是天文數字。嘉俊母親希望能獲得善心市民支持，讓兒子重拾正常的童年生活。

目前本港的藥物註冊制度主要採用「第二層審批」，即一種新藥物在本港提交註冊申請時，必須取得兩個或以上表列國家或地區的藥劑製品證明。新藥物往往需數以年計的時間才可以在港正式註冊，引入香港遙遙無期。即使可以申請使用未註冊的藥物，但這些藥物並未納入政府資助，而藥物本身亦相當昂貴，基層家庭難以承擔高昂費用，往往只能看着有顯著療效的新藥望洋興歎。



【立即捐款】5歲稚童癌細胞上腦 捱過廿次化療 父母心願為愛兒再拼搏一次

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