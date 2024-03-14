古天樂挑戰行泰國商場冇人求合照　最終靠一招全程冇人敢埋身

藝人古天樂早前被網民拍到在泰國拜四面佛，隨後又與不少影迷合照，形象親民。原來此行，他更撞到前年在英國，搞《明日戰記》放映場的YouTuber混血肥仔，當時更邀請到古生出席映後談。混血肥仔得知古生在泰國，便衝上公司誠邀古生為自己的頻道BBO | Black Box Office拍片，從未拍過旅遊節目的古生不但一口答應，仲願意接受大挑戰。【睇片】

第一眼見到混血肥仔，仲提出拍片要求，古生的反應係︰「睇嚟你癲咗喎！」（影片截圖）

雖然起初都質疑，但最後又爽快應承。（影片截圖）

拍節目前，主持混血肥仔畀幾個旅遊點古生選擇，睇下可以同大家去邊個景點，第一個就係拜四面拜。古生自己都去咗當然唔會再去，但就笑言當日已經好早去拜，估唔到都被咁多人影到。不過經過主持人介紹四個景點後，似乎都唔啱古生心水，反提意不如去超市買嘢先。

去到超市，發現原來古生鍾意食納豆，更清楚知道當中的益生菌對腸道有益。（影片截圖）

在超市購物，都有不少人認出古生要求合照。（影片截圖）

在超市買嘢期間，古生不停被身邊人要求集郵，此時就令主持靈機一動，要求古生接受一項挑戰，就係去位於曼谷最多遊客到訪的大型商場Central World，搭自動電梯上到七樓超市買任何一樣物品落嚟，途中冇被人欄截打卡影相就為之贏。

頻道要求古生到大型商場Central World接受挑戰。（影片截圖）

古生一口答應之餘，仲嫌製作人員遲遲都未開始拍，企到佢成身汗。然後一嗌開始，古生先戴上墨鏡及耳筒聽歌，然後就一個箭步飛入商場，一個轉身繞過途人，再一個飛撲上到自動電梯，仲未肯停，繼續成架特急列車咁直鏟上七樓超市。由於實在太快，連負責揸機嘅混血肥仔都跟唔上。

其實古天樂一入商場，就被粉絲認出。（影片截圖）

由於戴上墨鏡及耳筒，一副生人勿近的訊號正在響起。（影片截圖）

無論條自動電梯有幾長有幾多級，古生都係急步照上。（影片截圖）

沿途都有不少人認出古生，但轉過頭能望到的，只有一陣風。（影片截圖）

最後古生決定選購一盒飲品。（影片截圖）

其實古生全程所耍的技倆，就係電影《功夫》上的絕學︰快！正所謂天下武功唯快不破！只要夠快就冇人可以截停自己求合照。不過去到畀錢，由於要排隊的關係，都被逼要停下來，呢刻亦係最有機會破功的一刻，但都被古生過關，最後仲以11分15秒完成整個過程。

雖然在畀錢時停下來，但都未有粉絲上前求合照。（影片截圖）

畀完錢，古生已一個箭步落到下一層。（影片截圖）

臨走都仲有途人認出古生。（影片截圖）

結果全程11分15秒完成，極速。（影片截圖）